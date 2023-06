Oroscopo del giorno, i segni fortunati del 5 giugno: da Ariete a Pesci

Oroscopo di oggi, lunedì 5 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 5 giugno: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna dissonante in Capricorno, oggi potreste sentire una certa pesantezza e rigidità emotiva. Potreste sentire il peso delle responsabilità e dei doveri quotidiani, ma non lasciate che questa energia vi scoraggi o vi blocchi. Cercate piuttosto di voltare pagina velocemente!

Toro

La vita oggi vi metterà di fronte a varie possibilità tra cui poter scegliere. Grazie agli ottimi influssi della Luna in Capricorno potrete fare la scelta migliore perché avrete una visione chiara e lucida delle cose. Vi sentirete molto a vostro agio, anche in situazioni apparentemente complicate.

Gemelli

La dissonanza di Saturno in Pesci vi sta facendo sentire una certa pesantezza emotiva e ne risente la vostra capacità di esprimere la vostra creatività. Potreste avere difficoltà a lasciarvi andare e ad abbracciare la spontaneità e la fluidità della vita come invece fate di solito.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’opposizione della Luna in Capricorno vi farà cominciare la settimana con un certo nervosismo. Vi sembrerà che le cose non partano nel modo giusto e vi lascerete scoraggiare. Non ha senso essere così prevenuti: date tempo alle cose di sistemarsi e poi valuterete.

Leone

Con Marte nel vostro segno siete pieni di energia e nessuno è in grado di fermarvi. Sarà un male o un bene? Inutile porsi questa domanda: l’importante è che stiate seguendo una strada che vi rende felici e che è in sintonia con i vostri reali desideri.

Vergine

Gli influssi armonici della Luna in Capricorno espandono le vostre possibilità e allargano la sfera delle amicizie. Sono possibili incontri con persone fuori dal comune che vi aiuteranno ad avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità. Sorprese ed emozioni in arrivo per i single.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi sarete preda di uno stato di agitazione che potrebbe durare a lungo. La Luna si trova in aspetto disarmonico nel segno del Capricorno e le vostre emozioni saranno parecchio intense e difficili da governare e da gestire. Un amico vi aiuterà standovi vicino.

Scorpione

Questo è un momento magico per le relazioni perché gli influssi armonici della Luna in Capricorno vi permetteranno di vedere con chiarezza quali sono i bisogni e i desideri altrui. Mettendovi nei panni delle persone che vi circondano saprete rendere l’atmosfera più che piacevole.

Sagittario

Con la grinta che vi regala Marte nel segno amico del Leone siete in grado di prendere il mondo a morsi e di gustarvi con pienezza eventi ed emozioni. Le vostre capacità di leadership sono molto elevate ed è arrivato il momento di prendere in considerazione l’idea di lanciarvi in una nuova impresa.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 5 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna si trova oggi nel vostro segno e potrete godervi una giornata frizzante, all?insegna del divertimento e dell?originalità. I vostri amici più cari sapranno esattamente come trasformare una serata all’apparenza semplice in un evento memorabile.

Acquario

Il quadrato di Mercurio e Urano dal segno a voi ostile del Toro vi priverà di una delle vostre armi migliori, l’abilità nel comunicare. In compenso vi immergerete in progetti complicati e sogni di viaggi lontani, che vi sarà molto difficile riuscire a realizzare.

Pesci

Grazie ai buoni aspetti di Mercurio in Toro e della Luna in Capricorno siete particolarmente lucidi e avveduti. Ne guadagnerà senz’altro il vostro rendimento nelle faccende di lavoro e nelle questioni economiche, nelle quali non sempre sapete tenere i piedi per terra.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay