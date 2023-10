Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 29 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 29 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nel lavoro, sbagliare è umano, l’importante è non perseverare; non appena avrete recuperato il controllo, potrete facilmente correre ai ripari. In amore non si può essere gelosi dei ricordi: impegnatevi piuttosto per rendere speciale il presente. Potreste sentirvi un po’ tesi e accusare qualche disturbo del sonno. Modificate le vostre abitudini, cominciando con l’eliminare il caffè.

Toro

Spazzando via quel senso d’instabilità dei giorni scorsi, una Luna amica, vi mette immediatamente a vostro agio. La disponibilità con cui vi relazionerete agli altri renderà questa giornata costruttiva da tutti i punti di vista! Se la persona amata non si sente al centro dei vostri interessi, provate a rassicurarla, con slanci romantici e gesti d’inequivocabile chiarezza.

Gemelli

Giornata di riflessione, dai ritmi lenti e dalle scarse novità, del tutto priva di quelle vivaci emozioni che invece a voi piacciono tanto. Anziché lamentarvi, approfittate di questa fase di stanca per concludere questioni rimaste in sospeso. I sentimenti viaggiano a gonfie vele e vi consentono di ritemprarvi dalle fatiche e dalle probabili tensioni. Col partner riuscite a rilassarvi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Buon giorno. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi, dalla Luna in Toro: la fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Avete una storia d’amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera, vi consentirà di trovare romantiche intese col partner per quanto possa essere datato il vostro rapporto.

Leone

La Luna vi rema contro. Scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l’istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Se soffrite di disturbi dei quali non conoscete l’origine, provate a sottoporvi ad un test per accertare possibili intolleranze.

Vergine

Siete in forma e guardate la vita con più ottimismo. Bravi! Grazie alla vostra curiosità, avrete l’opportunità d’imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale. Se vivete una relazione d’amore potete contare su una serata deliziosa caratterizzata da intensi scambi affettivi. Se siete single, potrete mettere alla prova il vostro potere di seduzione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’umore è in risalita e potete tornare ad occuparvi dei progetti che avete a cuore: l’esperienza vi eviterà di ripetere gli stessi errori. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi. Per quanto riguarda l’amore, potete contare su un’ottima sintonia fisica, ma per raggiungere una vera intesa con il partner, dovrete aprirvi di più al dialogo.

Scorpione

La Luna contrasta il segno e i motivi di riflessione non mancano. Dal punto di vista professionale mostrate tolleranza e lasciate che ogni cosa segua il suo corso, in particolare se lavorate in squadra con altri o avete un’attività a conduzione familiare. Con la persona amata si annuncia una serata intensa e piacevole, se abbandonerete la vostra disposizione d’animo negativa.

Sagittario

Non aspettatevi molto da questo giorno, perché rimarreste inevitabilmente delusi. Colpa del Plenilunio nel vostro sesto Campo, con spiacevoli conseguenze soprattutto a carico del vostro umore, oggi davvero troppo ansioso e intollerante. Non temete di affrontare un argomento, per voi piuttosto spinoso, con la persona che amate. Meglio mettere subito le cose in chiaro!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 29 ottobre da Capricorno a Pesci

Capricorno

Sfruttate questo giorno felice, perché le stelle sono ben disposte verso di voi. Passando dalle parole dolci e affettuose ai giochi d’amore più stuzzicanti, riuscirete a condurre il vostro ménage amoroso nel migliore dei modi. I single, invece, potranno consolidare un amore nato di recente. Nella professione raccoglierete i frutti della vostra semina. Divertenti i programmi sera

Acquario

L’ideale sarebbe risolvere le questioni stagnanti, anche se richiedono tempo e calma, e in qualche caso decisioni anche drastiche! Attenti a non mostrarvi troppo distaccati in un rapporto affettivo che vi interessa: pur essendo un’ottima strategia per farsi desiderare di più, potrebbe sortire oggi l’effetto contrario. Non prendete sottogamba un lieve malessere fisico.

Pesci

È una buona giornata per la vita di società. In alcuni casi dovrete forse fare buon viso a cattivo gioco: in questo periodo vi pesa accettare un compromesso, ma sapete bene che questo è anche sinonimo di saggezza. Rivalutate il ruolo della diplomazia, imparate ad accettare che gli altri abbiano una opinione diversa dalla vostra. Nuovi amici portano piacevoli novità.