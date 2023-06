Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 19 giugno 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 19 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 19 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È importante che oggi, con la Luna dissonante in Cancro, cerchiate di non lasciarvi travolgere dalle emozioni e di mantenere la calma in ogni situazione. Evitate di prendere decisioni importanti o di affrontare conversazioni difficili, soprattutto se non vi sentite del tutto pronti.

Toro

Con la Luna armonica in Cancro oggi sarete in grado di connettervi con il vostro lato più emozionale e sensibile. Potreste sentirvi particolarmente protettivi nei confronti delle persone che amate, e sarete in grado di trasmettere loro affetto e sostegno.

Gemelli

Il supporto dei pianeti presenti nel vostro segno, vi aiuterà parecchio sul lavoro oggi. Questo sarà un ottimo momento per brillare in società. Avete un raffinato senso dell’umorismo: mettetelo in campo e non avrete nessun rivale. Tutto oggi girerà nel modo migliore per voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La sfera sentimentale finalmente sta per riprendere un po’ quota, grazie alla presenza favorevole della Luna nel vostro segno. Le emozioni che proverete saranno intense e autentiche, così forti da spazzare via ogni dubbio e ogni paura: è il momento di lasciarsi andare.

Leone

Con Marte presente nel vostro segno siete animati da una grande energia. Il pianeta della forza e della volontà infatti vi regala influssi grandiosi e vi dona la carica giusta, quella che vi mancava per fare la differenza, soprattutto dal punto di vista professionale.

Vergine

La presenza della Luna in aspetto armonico nel segno amico del Cancro vi garantisce una grande complicità nell’ambito della vostra relazione di coppia. In amore ci saranno dei momenti magici da vivere ma anche delle rinnovate certezze sui vostri sentimenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’atmosfera in famiglia potrebbe essere un po? tesa e nervosa oggi a causa della dissonanza della Luna in Cancro. Alcune dinamiche pesanti e intollerabili vi porteranno a desiderare ed eventualmente a mettere in pratica una fuga strategica da alcuni impegni noiosi.

Scorpione

Quando è necessario sapete essere estremamente tenaci e costanti: in questo momento è l’amore ad essere in cima ai vostri pensieri e sarà per amore che prenderete delle decisioni importanti. La Luna armonica in Cancro vi supporterà in tutto e per tutto.

Sagittario

Venere e Marte si trovano in aspetto armonico nel segno del Leone, permettendovi di cominciare la giornata con grande slancio e con buon umore fin dal mattino. I vostri propositivi professionali per i prossimi mesi sono molto ambiziosi e va bene così.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 19 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi sentite un po’ incompresi oggi e questa sensazione vi farà sentire a disagio per parecchie ore durante la giornata. La dissonanza della Luna in Cancro risveglia in voi alcune paure sepolte, almeno apparentemente. In realtà certi spettri si trovano ancora lì, solo un po’ nascosti.

Acquario

Quando si tratta di lasciarvi andare ci pensate sempre un attimo perché siete persone molto indipendenti e i legami troppo stretti vi fanno molta paura. L’opposizione di Venere e di Marte in Leone vi rende ancora più insofferenti in questo difficile periodo della vostra vita.

Pesci

L’aspetto positivo della Luna dal segno del Cancro vi regala un tocco speciale nel rapporto con gli altri. Oltre al dono dell’empatia, che vi è naturale, riuscirete a instaurare uno scambio emotivo più profondo del solito. Tutte le vostre relazioni potranno beneficiarne.