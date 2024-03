Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 4 marzo 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 4 marzo 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 4 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Meglio non sgarrare in questo giorno, tanto meno farsi troppe illusioni in fatto di incontri e di opportunità professionali: potrebbero non andare come sperato e riservare qualche delusione. Non rimane che tenere un profilo basso ed essere gentili e disponibili con i vostri interlocutori, a cominciare dai vostri familiari! Assumete il più possibile cibi genuini e prodotti biologici.

Toro

Parte bene questa giornata, grazie a un motore energetico che va a pieno di regime. Potrete mettere a profitto nel lavoro quanto accantonato nel passato e stringere alleanze importanti. Buon giorno per viaggiare, portare a termine un corteggiamento, rivedere persone che non vedete da un po’ di tempo, impostare in modo nuovo il rapporto col partner. Buone opportunità.

Gemelli

Da una parte vi sentite pieni di energie e di desiderio di affermare le vostre opinioni, dall’altra c’è sempre qualche ostacolo che puntualmente si frappone fra voi e il successo. Insomma, vi sembra di soffrire del supplizio di Tantalo: avete a portata di mano opportunità succulente che vi vengono sottratte proprio all’ultimo minuto. Pazientate! Molto bene l’amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna dissonante al segno, penalizza la lucidità mentale e quindi potreste facilmente perdere la concentrazione sul lavoro. Per quanto riguarda la vita privata, dovreste provare a chiedervi se vale la pena di dare inizio a battaglie che, anche se vinte, non darebbero comunque risultati costruttivi. Dormite qualche ora di più. Occupatevi di un problema familiare.

Leone

Ce la state mettendo tutta ed il vostro prestigio sta aumentando a vista d’occhio: una trattativa delicata è in fase di conclusione. Avanti così! Con i superiori dalla vostra e con un atteggiamento sollecito, non avrete niente da temere. La vita di coppia continua a riservarvi un sacco di sorprese, ma oggi che tutto tace apprezzate ancora di più la rilassante quotidianità.

Vergine

L’umore migliora e la giornata è proficua per firmare contratti, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, tentare di ricucire un rapporto. Un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporta l’armonia tra le pareti domestiche e nel lavoro. Spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorre dare tempo al tempo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna vi guarda di traverso. Se non volete entrare in rotta di collisione con il prossimo sforzatevi di fermarvi quando avete la sensazione di essere in contrapposizione con qualcuno: tacere o rinunciare vi metterà in vantaggio! Oltre a dormire qualche ora in più, evitate di prendere decisioni importanti perché vi trovate in un momento molto delicato.

Scorpione

La Luna in Capricorno vi offre l’occasione per farvi perdonare qualche peccatuccio. Con il partner, tenerezza, effusioni e un dono significativo faranno miracoli. Voglia di nuovi acquisti, buonumore e, per qualcuno, il recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi. I vostri piani di lavoro andranno a buon fine, ma dovrete ridimensionare talune aspettative.

Sagittario

Potrete puntare diritti alle mete più ambite, avrete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate e buttate legna sul fuoco! In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. Amore e sesso, sentimento e desiderio, emozioni e piacere saranno le costanti di queste giornate se avete in corso una bella storia sentimentale.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 4 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un bellissimo cielo vi catapulta in una giornata straordinaria, sia per quanto riguarda la forma fisica che le occasioni di successo che potrete conseguire in ogni settore, a cominciare da quello sociale. Sarete così più considerati, felici e contenti, anche in amore! Siete single? Avete il cuore libero? La vostra sensibilità potrà condurvi alla scelta delle persone più ‘giuste’.

Acquario

Investiti dalla Luna che transita nel XII Campo, vi sentite destabilizzati e faticate a mantenere il baricentro. Bei progetti da vagliare con calma, per non cadere in trappola ci vuole riflessione. A sorpresa buone notizie arrivano sul fronte finanziario, facendovi sperare non subito, ma almeno in tempi ragionevoli. Piccoli contrattempi che si sciolgono da soli, basta aspettare.

Pesci

Giornata generosa di suggestioni e di idee: avrete voglia di cambiamenti, di novità e di gettarvi in qualche impresa straordinaria. La Luna in Capricorno vi aiuterà a capire dove conviene convogliare le vostre energie e come perfezionare un vostro progetto lavorativo. Giornata emozionante anche per l’amore; stare accanto alla persona amata vi farà sentire al settimo cielo.