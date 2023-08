Oroscopo del giorno, i segni fortunati di mercoledì 16 agosto 2023

Oroscopo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La felicità è a portata di mano in questi giorni: le stelle vi regalano suggestioni, emozioni e occasioni a non finire. Siete più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati, sensuali e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia… per mettere a segno i vostri colpi da maestro nelle faccende di cuore!

Toro

Giornata impegnativa, per via della fase lunare odierna in Leone. L’umore non è alle stelle; siete suscettibili, permalosi e basta un niente per mettervi al tappeto. Non si escludono discussioni con la persona amata, da condurre con diplomazia. Avete bisogno di recuperare le forze. Non imponetevi rigide tabelle di marcia, piuttosto assecondate i ritmi un po’ pigri del corpo.

Gemelli

Da un’amicizia può nascere un amore caldo e sensuale, proprio come il clima delle notti di agosto. Niente può fermarvi, in questo momento, nella corsa verso il successo sentimentale: siete i numeri uno nella cerchia dei vostri amici e anche se vi muovete da soli non vi mancano certo le occasioni per intrecciare nuove storie! La salute vi invia segnali, non sottovalutateli.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’estate è dentro e fuori di voi! Grazie alla serenità che vi pervade, e alle buone stelle che illuminano il vostro cielo, siete pronti ad affrontare tutto, sorretti da una giustificata fiducia nelle vostre possibilità. Il sentirvi apprezzati, corteggiati e amati vi dà una forza straordinaria che irradia e protegge il buon andamento del periodo. Amore, incontri e amicizie fortunate.

Leone

Andate al massimo! Con dei transiti così favorevoli… sarà difficile starvi al passo! Siete, infatti, d’eccellente umore, circondati d’affetto e d’interesse: potete organizzare divertenti programmi per la serata e incontrare, in molti casi, persone davvero interessanti. Accettate senza tante storie un invito per una cena o per un’uscita serale con nuovi amici, vi divertirete da morire!

Vergine

Siete un po’ più indecisi del solito, oggi, sul come trascorrere la giornata. Cercate di prendere le cose un po’ come vengono, senza crearvi eccessive aspettative, anche verso voi stessi, e vedrete che le cose scorreranno in maniera più fluida ed armoniosa. In amore, vi sentite ricchi di slanci e di entusiasmo, e siete prontissimi a inondare il partner di baci e di attenzioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Si prevede un felice susseguirsi di occasioni promosse da aspetti astrali molto buoni. Sarete ancora più aperti, affettuosi e comunicativi del solito, e questo alzerà di molto le vostre quotazioni in campo sociale: riscuoterete simpatia negli ambienti più disparati e il vostro fascino non passerà certo inosservato, tanto da infastidire la persona amata se siete in coppia.

Scorpione

La Luna negativa in Leone è come un brutto raffreddore che non passa mai! Il rischio che correte in questo giorno è quello di non essere contenti di quello che avete, fate e ottenete. Non cedete alla tentazione di un pessimismo ad oltranza: vi attendono, invece, programmi divertenti da dividere col partner e con gli amici, in città come in vacanza. Rilassatevi, pensate positivo.

Sagittario

L’entusiasmo e la grinta vi aiutano a realizzare ciò che vi sta a cuore! Chi vuole viaggiare, chi desidera incontrare gente nuova, chi vuole divertirsi con gli amici, almeno per oggi sarà accontentato! Il cielo parla anche di passioni, innamoramenti a prima vista, infatuazioni imprevedibili. Qualsiasi cosa è ben accetta, purché rompa la monotonia. Forti emozioni.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 16 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sollecitati da transiti planetari molto dinamici, riuscirete a mettere a punto alcuni programmi molto divertenti. Pertanto, sarà di vostro gradimento questo giorno, animato da qualche incontro a sorpresa, ma anche da occasioni culturalmente stimolanti. Non date per scontato una conquista: è vero che siete sicuri di voi stessi, ma un minimo di strategia è necessaria anche a voi.

Acquario

Il cielo, oggi, non è assolutamente schierato dalla vostra parte! Un momento di riflessione potrebbe evitarvi un passo falso: tenete conto del fatto che non tutti vi sono amici come voi magari tendete a credere. In campo affettivo, i ricordi tornano a galla; l’incontro casuale con un ex scatena nostalgie e voglie inaspettate, che rischiano di lasciarvi confusi e disorientati.

Pesci

Potete trovare risposte soddisfacenti a vari problemi: mettete a fuoco ciò che non va e preparatevi a cambiare obiettivo o direzione. Tenete gli occhi aperti durante un viaggio o in vacanza, perché arriverà chi vi farà battere forte il cuore. Fatevi più belli adottando un nuovo look o seguendo una dieta equilibrata; anche lo sport, il movimento fisico avrà la sua importanza.