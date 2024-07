Oroscopo del giorno, i segni fortunati di sabato 13 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 13 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Tutto andrà per il meglio… finché qualcuno non verrà a piangere sulla vostra spalla, in quanto non avrete pazienza! La vostra indecisione deriva dalla stremezza, soprattutto fisica. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

Toro

La giornata di oggi si annuncia serena. È il momento di pensare più a voi e al vostro clan familiare. La tensione nervosa causata dalle vostre attività attuali è presente e si fa sentire con disagi diffusi.

Gemelli

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È facile discutere con la famiglia. Avrete grandi soddisfazioni se non resterete chiusi nella vostra bolla di sapone. Avrete l’energia a sufficienza per completare le vostre attività con successo. Malgrado tutto è necessario rallentare prima di eccedere troppo. Andateci piano.

Leone

Siete simpatici e ottimisti, il che vi rende ideali. È il momento di difendere la vostra causa. Provate difficoltà a tenere il passo. Ricaricare le batterie all’aria aperta aiuterebbe, ma non preoccupatevi.

Vergine

Sarete in grado di agire secondo i vostri interessi con calma ed efficienza. È il momento di parlare con la vostra banca. Avrete bisogno di completa pace e tranquillità e per ricaricare le batterie. Non cedete a troppe tentazioni culinarie…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi verrà indirettamente chiesto di fare concessioni e ciò sarebbe nel vostro interesse, anche per stare al gioco. Dovreste riorganizzare la vostra vita quotidiana per stabilire un migliore equilibrio. Il contatto con l’acqua (nuoto, fare un tuffo, ecc. …) sarebbe molto utile.

Scorpione

Riceverete una notizia molto buona. Il vostro ottimismo sarà riacceso e vi porterà fortuna! Dovreste proprio rallentare il flusso dei pensieri nella vostra testa e mettere tutte le vostre riflessioni in pausa. Siete vicini allo strafare, respirate!

Sagittario

Il vostro buon umore riceve riconoscimento da coloro che vi circondano. E’ in vista tanta serenità. Avrete la sensazione che tutto stai accadendo troppo velocemente intorno a voi e avrete bisogno di attingere alle vostre risorse nascoste.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 13 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete molto sicuri di voi stessi oggi, un po’ troppo anche, il che potrebbe portare ad alcune discussioni. Diventa sempre più necessario fare un po’ di moto, non riuscite a stare fermi! Incanalate la vostra energia in esercizio – vi aiuterà anche a regolare il vostro appetito.

Acquario

Alcuni consigli esterni vi rassicureranno su convinzioni che avete. Non vi resta che agire di conseguenza. Siete in buona forma, continuate lo sforzo che state facendo con il cibo e tutto andrà meglio.

Pesci

Sarete pieni di fiducia in voi stessi, forse un po’ troppo, e questo potrebbe portare conflitto. Avete bisogno di muovervi, vi sentite inquieti. Canalizzate le vostre energie nello sport, che regolerà anche l’appetito.

