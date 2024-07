Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 14 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 14 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero, invece, di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta dello scontro tra la Luna e il Sole In caso di cefalea, vi sarà d’aiuto un piacevole massaggio effettuato con i polpastrelli, esteso a tutta la zona interessata: testa, collo, spalle.

Toro

Potendo, spegnereste la sveglia per continuate a dormire… Meglio sognare piuttosto che affrontare la monotonia di giornate come questa! Soluzione: trovatevi un’occupazione piacevole per il tempo libero, bricolage, iniziative culturali, ecc. Se la coppia c’è già e magari è un po’ ‘smagnetizzata’, occorre lavorarci su, nulla spegne più dell’abitudine! Rinnovate il look.

Gemelli

Creatività e romanticismo sono garantiti dalla Luna in un segno di Aria come il vostro. Estro e inventiva rispondono all’appello anche nel settore lavorativo, ma non riuscirete da soli a tradurre in realtà le vostre idee. Fatevi aiutare. Se la coppia c’è, funziona bene. Vi lasciate andare a quelle tenerezze che popolano i romanzi rosa e fanno piangere davanti a un film!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il semaforo si accende sul coloro rosso. Umore sotto le scarpe, partner e soci d’affari capricciosi, creatività agli sgoccioli! In famiglia, la vostra sete d’indipendenza potrebbe scatenare infinite ed improduttive polemiche. In amore si prevedono scaramucce con l’amato bene su questioni futili: sono banalità le piccole noie della quotidianità a mettervi l’uno contro l’altro.

Leone

La bella spinta produttiva che vi anima in questo periodo potrà agevolmente essere tradotta in realtà concreta. Rimboccatevi le maniche e lanciatevi con entusiasmo in qualche iniziativa: otterrete risultati molto soddisfacenti. Singoli? A furia di svolazzare a destra e a manca potreste anche finire catturati in una dolce rete da cui non sarà per niente facile districarsi…

Vergine

Un periodo di crisi capita a chiunque, ma non tutti i mali vengono per nuocere e questa pausa può darvi lo spunto per iniziare a riflettere. È inevitabile un ripensamento generale intorno alle vostre reali aspirazioni, spesso frustrate. L’amore ha smarrito quella verve che trasforma una normale serata in un sogno ad occhi aperti: cercate di ritrovare ciò che avete perduto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non si presenteranno difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l’idea giusta o la mossa migliore per superarle; e il caso potrebbe essere così generoso da far sciogliere come neve al sole ciò che vi incuteva i maggiori timori. Se vivete un rapporto di coppia, cercate di capire le ragioni di eventuali malesseri: parlatene pacatamente col partner. Divertente la serata.

Scorpione

Se state pensando di apportare qualche modifica al vostro ambiente di lavoro, dovete tenere bene a mente che anche l’occhio vuole la sua parte. Qualche concessione al gusto estetico, renderà il tutto più confortevole oltre che più funzionale. Fate i bravi con la persona amata. Giorno pericolosissimo per i single che potrebbero inciampare in una cotta formidabile.

Sagittario

Grazie al sestile della Luna, trascorrerete una giornata piacevole: sereni e collaborativi sul lavoro, affettuosi e comunicativi in coppia. Vi troverete a rimettere in discussione abitudini, scelte e sentimenti. La Luna vi dà una mano! Anche se i risultati professionali oggi non sono al top, mostrate comunque di saperci fare: colti, informatissimi, versatili e padroni della situazione.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 14 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Condizionati dai malumori messi in campo dalla Luna e Sole contrari, la paura di perdere terreno vi blocca… I problemi maggiori vengono dalla famiglia, un po’ invadente; condiziona, infatti, le vostre scelte! Rimandate una discussione con la persona amata a domani, quando le cose saranno più rilassate e avrete la mente meno affollata di pensieri. State leggeri a tavola.

Acquario

È uno di quei giorni in cui siete indaffaratissimi ma, per vostra fortuna, anche traboccanti d’iniziativa: oggi riceverete un’importante iniezione di fiducia. Soccorrete un amico in difficoltà, trovando le parole giuste per consolarlo e spronarlo. Non sempre riuscite ad esprimere alla persona del cuore quanto l’amate; ma stasera siete decisi a rimediare, magari con un dono.

Pesci

La Luna, odierna, v’incoraggia e v’infonde sicurezza. Proprio quello che ci voleva per organizzare al meglio la giornata! Non dite di no ad un acquisto importante per la casa, anche se non vi sembra indispensabile, potrebbe essere un’occasione irripetibile. In amore non siate troppo perfezionisti: nella sfera sentimentale, non è necessario studiare e programmare tutto a tavolino.

