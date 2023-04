Oroscopo del giorno, le previsioni per lunedì 10 aprile 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 10 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 10 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in Sagittario alza all’istante il volume dell’umore e vi scaraventa in una giornata piacevolmente movimentata. Cielo fortunato per quanto riguarda amore, figli, svaghi, viaggi, vacanze, amicizia, gioia. Basterà un semplice cenno di assenso e vi butterete senza indugio alla conquista di una bella preda: entusiasmo e sicurezza saranno le vostre armi vincenti!

Toro

Oggi vi va molto bene, notizia importante pure voi, perché il segno gioca un ruolo importante nella riuscita delle vostre iniziative, nelle collaborazioni, nelle conquiste sentimentali. Mettetevi all’opera finché non avrete ottenuto una buona parte di quanto programmato! La vostra natura generosa avrà modo di esprimersi in tutta la sua pienezza nel rapporto di coppia.

Gemelli

Luna agitata sopra il vostro cielo, oggi: il notturno satellite vi complica la vita. Difficile dire come andrà a finire, molto probabilmente con un nulla di fatto e con un po’ di tensione e confusione. Inutile dire che il vostro stato d’animo, meno propenso del solito alle relazioni umane, oggi mal si concilia con le esigenze del vostro partner. Rimandate un impegno, rilassatevi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro sesto campo astrologico è occupato? Oggi – dalla Luna. Ci sono parecchie occasioni per dare una svolta interessante ai risvolti più concreti della vostra esistenza; non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che fate! Le persone che avete vicino vi dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito. Ritagliatevi del tempo per voi.

Leone

La Luna v’illumina, e un sogno che tenete nel cassetto da tempo, si realizzerà quando meno ve lo aspettate; oltre a questo, una vostra intuizione si rivelerà esatta. In campo sentimentale potete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato inquietudine, qualche momento d’incertezza. Viaggiate, divertitevi, praticate gli sport preferiti.

Vergine

Una bella seccatura ritrovarsi a Pasquetta la Luna storta, giorno da dedicare interamente al divertimento, alle persone a voi care. Ma non preoccupatevi, a parte alcuni momenti di nervosismo e di stanchezza, avete le spalle belle dritte, oltre a contare su buone protezioni planetarie. Cancellate un programma, dedicate l’intera giornata alla persona amata, ai vostri familiari.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un lunedì sfolgorante, pieno di novità: sicuri di voi stessi vi state avviando verso la realizzazione di alcuni progetti, futili per alcuni, importantissimi per altri… La Luna amica in Sagittario porta profumi – un anticipo di primavera e, nel vostro cuore, una meravigliosa sensazione di pace e di amore. Siete felici per quello che vedete attorno a voi, sempre più innamorati!

Scorpione

Giorno decisamente positivo! Il giorno festivo per voi è al top di una buona riuscita perché parte con il piede giusto. Marte nel nono Campo e la Luna nel secondo vi rendono euforici, simpatici, vivaci e pieni di energie. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete condividerle con le persone a voi care! Prospettive eccellenti anche per quanto riguarda l’amore.

Sagittario

Le stelle vi promettono una domenica gradevole, da trascorrere in ottima compagnia e all’insegna della spensieratezza e del puro divertimento. Oggi saprete sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere! Venere in Toro, Sole e Giove in Ariete faranno esultare il cuore e, per molti di voi, l’amore sarà tenerezza, sogno e piena felicità. Incontri emozionanti per i single.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 10 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Nottata sdolcinata, romantica, grazie alla Luna in transito nel segno che precede il vostro. Non sarà facile svegliarsi al trillo della sveglia. Ci vorrebbe il frastuono di un tamburo! Preparate una sana e abbondante colazione, per iniziare la giornata con la giusta carica energetica. Domattina l’astro d’argento passerà nel vostro: ogni vostro progetto potrà essere realizzato!

Acquario

Giorno sereno, divertente, molto tranquillo e scorrevole: l’energia non vi manca, ma avete poca voglia di impegnarvi. Migliora l’intesa di coppia, e lo dimostrerete, riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Se siete singoli verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; un invito a sorpresa, appena alzati, potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica.

Pesci

Pasquetta movimentata, sia dalla Luna in Sagittario, sia dai programmi della giornata del partner e dei vostri amici che creeranno un po’ confusione. Essendo un giorno festivo, evitate polemiche, tensioni e discussioni! Buone notizie, invece, attendono chi è di turno al lavoro ma anche chi è stabilmente e felicemente in coppia. Siate ottimisti e al resto penserà la buona sorte!