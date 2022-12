Oroscopo di oggi, 5 dicembre: le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, lunedì 5 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 dicembre 2022, da Ariete a Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Mercurio è dalla vostra parte. Novità per quanto riguarda i contatti: potrete infatti allargare il giro di conoscenze. Una bella notizia in arrivo. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti, ponderando le decisioni importanti. Lasciatevi coinvolgere in nuovi hobby o interessi, che vi saranno utili per mantenervi attivi, sia fisicamente che mentalmente.

Toro

La Luna oggi è vostra alleata e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. Dedicate il vostro tempo libero alle piccole grandi gioie dell’amore: una passeggiata mano nella mano, come ai vecchi tempi?

Gemelli

Alti e bassi nella vita di relazione. Se volete ottenere qualcosa di più dal partner, in cambio dovrete fare qualche promessa. In famiglia, si discute molto animatamente per questioni finanziarie e di principio; forse per acquisti che non valgono il prezzo pagato. Giorno ideale per ricaricare le batterie e occuparvi del vostro benessere fisico, visti i programmi di domani sera.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Accogliete senza esitazioni l’invito della Luna per trovare spazi vostri, al di fuori degli impegni e del tran tran quotidiano. Il clima è vivace e imprevedibile come piace a voi, l’ideale per vivere una domenica piena di possibilità, anche di viaggiare! Il fuoco sotto la cenere riprende a fiammeggiare e la passione, che sembrava sopita, si riaccende regalandovi momenti indimenticabili.

Leone

Affrontate questo giorno con fiducia: la vostra visione d’insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un’abilità invidiabili. In amore, regalatevi teneri momenti d’intimità con il partner; chi è solo, sfrutti le occasioni d’incontro, che si offrono fortunatamente numerose.

Vergine

Con La Luna amica la vita vi sorride sfacciatamente. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Sul lavoro potrete portare a termine con efficienza gli impegni assunti, non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete particolarmente attivi e decisi a raggiungere i vostri obiettivi, ma non disdegnate i consigli di chi può aiutarvi. Godrete di una speciale sagacia strategica che vi potrà tornare utile sotto molto punti di vista: saprete farne uso intelligente per rendervi più interessante la vita. Anche se avete a disposizione buone energie, cercate di non chiedere troppo al vostro fisico.

Scorpione

Le stelle danno una mano a trasformare le attività autonome e le rendono più redditizie rispetto al passato. Incontri che lasciano il segno. Lo stress e la fatica hanno insidiato la vostra tranquillità? Dedicate un po’ di tempo e di cure a voi stessi. Ci sono ottime possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo o fra breve sarà troppo tardi.

Sagittario

Senza essere esaltante, la giornata, scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di contentezza e di piacere. Merito di Mercurio, nel vostro segno! Afferrate le occasioni d’oro in arrivo sul fronte economico e mostratevi ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto e avete qualche buon asso nella manica!

Oroscopo, previsioni di domani lunedì 5 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete modo di coltivare i vostri interessi, senza nessuna interferenza. In ambito lavorativo, non mancheranno gli apprezzamenti e le gratificazioni. In ambito affettivo, avrete modo di concedervi del relax e di meditare sul vostro futuro. Potrete valorizzare le vostre doti seduttive e il vostro fascino, anche grazie agli ambienti stimolanti che frequenterete oggi.

Acquario

L’incertezza che oggi vi assale tocca la sfera sentimentale, che richiede più spazio e meno vincoli. Disponibilità e maturità giocano, comunque, a vostro favore. Liberi ed indipendenti nella professione? Avete dalla vostra un atout formidabile, vale a dire intuizione e fiuto così fini da permettervi di prendere decisioni vincenti perché assolutamente imprevedibili.

Pesci

Per esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell’attenzione, la Luna in Toro si fa in quattro, regalandovi sicurezza e fascino. Il vostro protagonismo potrebbe risultare però un po’ disarmonico e attirarvi qualche critica: moderatevi. Siete single? La serata porterà sogni e vibrazioni nuove nel vostro animo accendendovi di improvviso interesse per qualcuno.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.