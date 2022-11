Oroscopo di oggi, domenica 20 novembre 2022: le previsioni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 20 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un po’ di malumore, ce l’avete soprattutto con voi stessi, che non riuscite a chiarire i problemi e li covate dentro, rischiando di esplodere. Utile l’attività fisica o il contatto con la natura, l’unico modo che vi permette di scaricare stress e tensioni. Siete single? Potreste essere protagonisti di un incontro, di una passione che nascerà quasi per caso ma metterà radici in fretta.

Toro

Con la Luna in sesto Campo, la domenica è tutta da dedicare al relax, all’amore e alla famiglia. Non affaticatevi e quel che più importa, non lasciate che l’armonia di coppia, oppure familiare, venga turbata da qualcosa che è stato tenuto nascosto per qualche tempo. Ricordate che la trasparenza e la sincerità sono sempre le scelte migliori! Riflessi mentali vivacissimi.

Gemelli

Luna protagonista per tutto il giorno, per giunta in buona amicizia con Saturno. Sarà quindi una buona domenica! Discorsi in sospeso con qualcuno? Ecco il giorno giusto per ritrovare dialogo e intesa, persino su questioni dove di solito discutete. Controllate la scadenza dei prodotti. La fiamma della passione arderà altissima illuminando a giorno la vostra vita di coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Noi cantiamo l’amore ma la Luna Bilancia si aspetta che lo facciate pure voi. Giornata nervosa, confusa per la famiglia; non vi sentite in forma, fate bene a tirare il freno a mano, a prendere le cose con calma. Controllate le risorse personali, le spese domestiche, senza andare in crisi per un’uscita improvvisa: vi rifarete. La vita affettiva scivola via serena, priva di scosse.

Leone

Non è certo una giornata all’insegna della fortuna ma è da considerarsi molto buona: ha tante buone energie che vi sostengono! Fantasia e loquacità aprono nuove porte, specie se operate in settori legati alla bellezza, alla moda o alla cultura. Luna e Venere in segni amici garantiscono una serata memorabile per l’amore: vi sentite rinati, pieni di fiducia e di passione.

Vergine

Riflettori puntati sulle questioni finanziarie. Possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti, per cercare le giuste soluzioni ai problemi, soprattutto quelli legati al denaro. Sta a voi saperla usare al momento giusto! In campo sentimentale sfoderate la vostra comunicazione e trovate la strategia idonea per realizzare le vostre mire. Accogliete novità e proposte.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’atmosfera festiva e un cielo finalmente azzurro, vi fanno sentire meglio del solito. Oltre al divertimento e a un’eccellente forma fisica, potete contare su una giornata molto intensa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente: in più di un’occasione avrete l’impressione di camminare tre metri sollevati da terra!

Scorpione

Non prendetevela troppo, se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto, sempre che manteniate l’impegno e la dedizione costante! La domenica è fatta per il riposo, pertanto spegnete il telefonino e dedicatevi soltanto a una cosa importante: il relax assoluto. L’amore si fa tenero e romantico…

Sagittario

Domenica piacevolmente movimentata! I programmi si stanno realizzando, grazie all’impegno e a un quadro astrale tutto sommato abbastanza positivo; potete contare anche sul supporto degli amici del cuore. Luna, Saturno e Venere aprono le porte a nuove ed eccitanti iniziative… In campo amoroso sapete quello che volete, e farete tutto quanto è in vostro potere per ottenerlo…

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 20 novembre da Capricorno a Pesci

Capricorno

Difficile conservare il buonumore, oggi che la Luna in pubblico vi mette in difficoltà dispensando disagio e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici e familiari, incassate con classe. Il partner sarà più litigioso del solito, ma se lo accarezzerete per il verso giusto riuscirete a parlare serenamente di quanto vi turba.

Acquario

Giorno piacevole, soprattutto per i rapporti, le amicizie, visite a mostre e a musei. Se avete programmato un viaggio, anche breve, preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno interessanti e divertenti. Si prevedono colpi di scena nel rapporto di coppia. Se siete single, invece, nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale fermamente stuzzicante.

Pesci

Nutrirete qualche dubbio in merito a una persona, ma non per questo getterete la spugna; esaminate con calma la situazione e valutate l’importanza che riveste nella vostra vita! Prendete le vostre decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni degli altri! In coppia è il momento di lasciarvi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi: prendete al volo questo treno!