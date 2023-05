Oroscopo di oggi, mercoledì 24 maggio: le previsioni da Ariete a Pesci

Ecco cosa dicono le stelle.

Oroscopo oggi, 24 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non lesinate sull’impegno necessario per raggiungere determinate mete: se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po’ di fatica! Il momento è adatto per risanare il vostro bilancio, fare chiarezza in una questione che vi sta dando del filo da torcere, occuparvi maggiormente del partner e del vostro benessere fisico.

Toro

L’imprudenza che manifestate nelle vostre azioni potrebbe rendere precario il rapporto di coppia; nelle situazioni più delicate siete privi di tatto e pronti a scagliarvi contro chi, invece, desidera, il vostro appoggio. Colpa delle stelle che si danno un gran da fare per innervosirvi! Fate appello alla vostra saggezza e vedrete che le cose andranno meglio. Guidate con prudenza.

Gemelli

Sole, Luna, Marte e Plutone imperano nel vostro cielo, e anche volendo, non troverete il modo di lamentarvi! Le amicizie legate al lavoro si rivelano molto utili al fine di un miglioramento della vostra posizione. La Luna leonina, favorevole al segno, segnala inoltre, un clima di serenità, di completa confidenza con la persona amata. Viaggi. Belle novità per chi ha il cuore libero.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata sbiadita sul piano lavorativo e su quello economico; a denunciarlo la Luna in II° Casa, il salvadanaio, che oggi si dimostra senza fondo. A mettere il dito nella piaga la Luna in Leone quadrata a Giove! Partner capriccioso e figli pretenziosi; colpa vostra che li avete viziati, e ora se non arrivano soldi, carinerie e golosità si sentono defraudati e mettono il muso.

Leone

Cielo un po’ nuvoloso. Raccomandiamo una buona dose di prudenza al lavoro e nel concludere affari: oggi conviene fare perno sulla vostra abilità organizzativa e diffidare di tutto quello che non appare chiaro e trasparente… come l’acqua. Serata e cena, con il brano musicale preferito di sottofondo e una bella sorpresa del partner, vi faranno ritrovare il sorriso!

Vergine

Tante parole e forma fisica ai minimi storici, con Marte in Leone, ma quanto ai fatti nulla di nulla; così lascia temere la Luna in dodicesima Casa, che bisticcia con Giove e Plutone. Sognerete parecchio, ma le vostre fantasie fluttuano nell’aria senza trovare dove e come concretizzarsi. Non credete proprio a tutto ciò che vi racconta un amico, potrebbe divertirsi a prendervi in giro.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Buona amica, oggi, la Luna in sestile al vostro segno; porta entusiasmo e voglia di fare. Fronte unito tra i colleghi di lavoro, soprattutto se da difendere ci sono il posto e lo stipendio; prevedibile con la crisi di molte aziende. Lunghe telefonate, intime conversazioni e confidenze con gli amici. In coppia vi volete bene, senza alcun dubbio. Con sincerità e profondamente!

Scorpione

La Luna alta nel vostro Cielo, allo Zenit. Non inseguite ambizioni sbagliate! Non incaponitevi su determinati risultati che dovete avere a tutti i costi, anche se nel segreto del vostro cuore sapete perfettamente che sono al di fuori dalla vostra portata, oppure che non li meritate affatto. Stabilmente in coppia? Chi sarà il più cocciuto del reame? Una bella gara in questi giorni!

Sagittario

Proprio una meraviglia, questa Luna in Leone, disposta a regalarvi tanto buonumore e voglia di divertimento. Non deludetela! Intuito straordinariamente spiccato unito a una lucida capacità di valutare nel migliore dei modi le situazioni; l’ideale per raggiungere un traguardo professionale importante. L’intesa con la persona amata è totale e profonda da ogni punto di vista.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 24 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dopo aver fatto i conti per quanto riguarda spese di bollette, carte di credito e vettovagliamento (capita a fine mese), vi accorgete di avere ancora qualche spicciolo. Potrebbe essere l’occasione per regalarvi qualcosa che desiderate da tanto tempo! Quando siete giù di corda, tendete a tramare pensieri negativi; fate qualcosa di diverso, che vi distragga da angosce e inquietudini.

Acquario

La giornata si apre con qualche problema, a cominciare dalla Luna storta in Leone. Al lavoro state attraversando un momento indubbiamente difficile per molte ragioni, ma forse voi non fate nulla per migliorare questa situazione. La vita di coppia gode invece di una fase positiva, in cui tutto dovrebbe andare bene favorito dallo spirito d’iniziativa e dalla passionalità.

Pesci

Oggi la vostra casa astrologica del lavoro svolto alle dipendenze altrui e del benessere è parecchio disturbata. Quando ci sono disegni astrali così contorti è bene muoversi con molta prudenza in questi settori. Se dovete prendere una decisione a riguardo, valutate attentamente ogni dettaglio. Consumate molto yogurt, soprattutto se riuscite a procurarvene di naturale.

Questo è l’oroscopo di oggi, 24 maggio.

Fonte immagine: Quique da Pixabay