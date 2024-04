Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 29 aprile 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 29 aprile 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 29 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Cercate di essere meno rigidi sulle questioni di principio, gli altri possono avere validi motivi per pensarla diversamente! Con la Luna dissonante a Venere, sembra oggi a rischio l’armonia di coppia. Nervosi e irritabili, vi tirate addosso qualche critica dal partner per il vostro carattere sopra le righe e il disinteresse verso i problemi comuni. Bene, invece, il lavoro.

Toro

Complice la Luna, vi sentite padroni del mondo intero. Beh, non vi sbaglierete! Astri molto favorevoli, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono incontri, affari e notizie che riempiranno di banconote le vostre tasche. Se siete in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un incontro che vi farà sognare.

Gemelli

Oggi gli astri vi portano chiarezza d’idee e buon senso, suggerendovi comportamenti più plastici, dolci e concilianti: si dimostreranno quanto mai utili! Marte e Saturno metteranno a dura prova il vostro sistema nervoso e potrebbero impedirvi di vedere con chiarezza anche ciò che avete sotto il naso… Nuove aperture professionali. Soluzioni insperate nella coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna, Mercurio e Venere vi girano le spalle e insieme si accaniscono contro il vostro segno. Avrete una patata bollente: un chiarimento con qualcuno che avete finora evitato, per riparare ad un errore del passato. In amore remano contro di voi abbagli e sbalzi d’umore. La vita amorosa richiede impegno e cura, soprattutto se una terza persona vuole infilarsi nella coppia.

Leone

Faticherete ad ingranare, ma durante la giornata le cose miglioreranno e la serenità si ristabilirà grazie alla gentilezza di una persona cara. Un bigliettino simpatico, un gesto affettuoso faranno sparire l’inquietudine e sarete più sereni. Vi sentirete sicuri di voi stessi, delle vostre risorse e capacità, e questo si rifletterà sulle vostre attività quotidiane! Grande gioia in amore.

Vergine

La vostra saggezza fa sì che siate ricercati da amici e conoscenti. Chi vi chiede un consiglio, chi un appoggio… E voi avete un sorriso per tutti! Non sapete dire di no e spesso sottraete tempo a voi stessi per dare una mano a chi vi chiede aiuto. Più che premere sul tasto della seduttività, al momento in coppia appare più produttivo puntare sulla condivisione di interessi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete soddisfatti di come stanno andando le cose. La vita sociale gira come un orologio svizzero e state conoscendo gente nuova e interessante; il guaio è che, presi come siete sul fronte mondano, state trascurando il vostro lavoro. Siete soli e desiderate un incontro mozzafiato? Seguite il filo della passione: vi condurrà tra le braccia della persona dei vostri sogni.

Scorpione

Sagittario

Il periodo è abbastanza statico e le vostre giornate sono fatte di tanta normale quotidianità. Urge un’idea geniale, innovativa. Basta davvero poco per dare una sferzata di rinnovamento al solito tran tran! Mettete quindi in moto la fantasia. Ci sono cose che nel vostro fisico vorreste cambiare, magari per darvi un tono muscolare maggiore. Detto fatto: sotto con l’attività fisica!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 29 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Creativi e pieni di slancio grazie alla Luna nel segno, oggi non vi risparmierete di certo. Vi attende una giornata stimolante, in cui probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato. Non è mai troppo tardi per riprovarci! Belle novità sul lavoro. Se ci sono delle cose rimaste in sospeso con il partner o in famiglia cercate di chiarirle.

Acquario

In questo giovedì, voi dell’Acquario avrete successo solo se eviterete di considerarvi superiori agli altri. La Luna è in ultimo Campo e vi suggerisce che forse la gente non vi capisce perché non è all’altezza… Non è che l’altezza è eccessiva solo perché vi siete chiusi nella vostra torre d’avorio? Meglio scendere un paio di piani! Dedicate l’intera serata al riposo e al relax.

Pesci

Giornata ideale per acquisire ‘visibilità’, sbaragliare i concorrenti e portare avanti con impegno le vostre iniziative fino a centrare l’obiettivo. Viaggio di lavoro ricco di opportunità. Tenete nella giusta considerazione il parere di un esperto. Se una conquista amorosa vi sfugge, non rinunciate; passate all’attacco con mosse audaci e dirette. La passione è un’arma vincente!