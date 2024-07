Oroscopo del giorno, i segni fortunati di martedì 2 luglio 2024

Oroscopo di oggi, martedì 2 luglio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, martedì 2 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con questa fase lunare odierna non è consigliabile intraprendere iniziative da cui potrebbe dipendere il futuro del lavoro e affari, ma anche una nuova attrazione amorosa-sensuale non promette stabilità e verità. Quando nascono storie così in fretta, vuol dire che il bisogno di tenerezza è grande. Contenetevi a tavola per evitare disturbi legati a un’alimentazione sregolata.

Toro

Ecco una giornata fantastica, di grande energia, di iperattività, talvolta persino frenetica dovuta a Marte in transito nel vostro segno. Qualunque cosa abbiate in mente, riscuoterete il successo desiderato: nello sport, nelle faccende pratiche, negli impegni a carattere sociale. L’amore è il sesso si tengono per mano: sono un’isola felice per i single e per chi è stabilmente in coppia.

Gemelli

Un’amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l’occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati della rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali. In amore sfruttate le correnti ascensionali e vi sembra di volare: quell’aria positiva, da bravi ragazzi colpisce e affascina sempre di più.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La fortuna vi sorride, e voi l’aiutate con progetti davvero originali: Marte vi pungola, vi costringe a darvi da fare, vi rende passionali come non mai. Da dieci e lode l’intesa con la persona amata; Nettuno parla di dolcezza e di romanticismo. Alcuni di voi sono pronti a fare un passo in avanti per non essere più soli.

Leone

Qualcosa vi disturba, ma non sapete definirlo con precisione. A livello interiore state facendo un bel cammino evolutivo, vi state rendendo conto dell’importanza degli affetti e della famiglia. Buona la forma fisica grazie all’apporto sostanziale dell’acqua: sì dunque al mare, alle terme, alle bottiglie di minerale naturale e ai lunghi bagni rilassanti con essenza di tiglio.

Vergine

Fidatevi delle stelle, soprattutto della Luna oggi amica. Coltivate i vostri interessi intellettuali, magari in compagnia del gli amici. L’amore è imprevedibile, come un cielo d’estate, che si rannuvola all’improvviso ma con la stessa velocità dopo l’acquazzone schiarisce. Così tra voi e il partner, un attimo prima fate il finimondo e un attimo dopo vi baciate appassionatamente…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un cambiamento di programma è sufficiente ad irritarvi, a mandarvi su tutte le furie. Questi giochetti non si fanno, soprattutto se vi obbligano a restare in città e ad organizzare qualcosa di alternativo. Gira nel modo giusto, invece, il settore affettivo, soprattutto per chi è alla ricerca di novità e di emozioni nuove. Non si prevedono problemi per chi è stabilmente in coppia.

Scorpione

E’ proprio vero che in questo giorno poco può fare la Luna ostile: il sensibile astro mette in luce la famiglia d’origine e la casa; è importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia dovete anche dimostrarlo con gesti generosi! Dovrete rinunciare ad un programma della giornata.

Sagittario

Sono favorite le scelte di tipo economico e finanziario. Approfittatene se avete in mente un investimento, oppure se intendete affrontare un acquisto importante per voi stessi o per la vostra abitazione. Tirate un sospiro di sollievo nelle faccende amorose: se siete in coppia, potrete finalmente dissotterrare l’ascia di guerra.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 2 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potrebbe essere un po’ sotto tono questo giorno festivo a causa di una forma fisica non troppo brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, grinta, determinazione, intelligenza e chiarezza d’idee vi aiuteranno a superare ogni problema! Si annuncia complicata la sfera sentimentale, soprattutto se siete impegnati su due fronti. Dedicate del tempo al relax.

Acquario

La giornata si prospetta piacevole. Se date il giusto spazio all’intimità, sarete molto graditi. L’astro notturno è nel sesto Campo. Nell’ambito delle faccende di tutti i giorni, la vostra giornata si metterà come si deve; affronterete serenamente le tante faccende pratiche. Il partner (o una persona che potrebbe presto diventarlo) si metterà al vostro fianco, e voi gradirete.

Pesci

Marte armonico è sempre un sostegno e un incentivo: testimone del vostro impegno, della vostra grinta. Vi sentite più propositivi del solito e c’è chi continua a sognare una vacanza e chi, più fortunato, prende e parte. Via libera alla creatività e al divertimento! La vostra immagine continua a migliorare giorno per giorno e tutti vi trovano più affascinanti.