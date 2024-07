Oroscopo di lunedì 1 luglio 2024: previsioni segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 1 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I dialoghi si trasformano in controversie. Non lasciate che le vostre emozioni prendano il sopravvento, tiratevi indietro. La vostra golosità vi porta ad assumere alimenti troppo calorici. Dovreste pensare al vostro fisico, migliorando così anche i livelli di energia.

Toro

Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Gemelli

Sarete efficienti nell’affrontare i problemi di oggi. Con la vostra mente risoluta saprete esattamente come procedere. Vi sentirete più a vostro agio da un punto di vista fisico se bevete più acqua.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Leone

Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta!

Vergine

Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

State per rendervi conto che avete fatto bene ad insistere con una persona in particolare. La forza morale è in crescita e mantiene vitalità ad un buon livello. Fate un po’ di esercizio!

Scorpione

Rimuginare il passato significa non osare progredire verso il futuro. Avete bisogno di aggiornare le vostre idee! Sareste molto più felici se eliminate le domande che vi preoccupano. È ora di vuotare il sacco!

Sagittario

Un eccesso di fiducia frena i vostri progressi. Siate discreti sui vostri progetti prima d’intraprenderli. Il vostro ottimismo è in netto miglioramento e vi sente combattivi per affrontare i compiti difficili. Organizzate il vostro intervento a lungo termine.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 1 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Acquario

Dovrete fare un discreto sforzo per trovare il tempo per gli altri… E ora si sa, dovreste rilassarvi. Sarete meglio armati per affrontare i problemi che incontrate.

Pesci

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure.

Questo è l'oroscopo di oggi, 1 luglio 2024.

