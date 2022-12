Oroscopo del giorno del 12 dicembre: simpatici i Sagittario, sorprese per i Bilancia

Oroscopo lunedì 12 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Oroscopo oggi, 12 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info.

Ariete

I problemi non sono del tutto risolti, ma il vostro ottimismo vi sostiene: non disdegnate i saggi consigli di una persona amica. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto, riflettete bene sull’impegno che potrebbe comportare. E in amore? Vi sentite in bilico tra la voglia di abbandonarvi al nuovo e il rimanere ancorati a uno stile di vita che non è più quello che siete oggi.

Toro

Avvertite la necessità di fare dei cambiamenti, di modificare rapporti e situazioni che ormai forse sembrano essere più un intralcio che altro; ricordate però che non avete a disposizione troppe energie per realizzare i vostri progetti. Nel privato, attrazioni improvvise vi colgono di sorpresa, mandando il cuore in tilt. Se siete liberi da legami non c’è motivo per non lasciarsi andare.

Gemelli

Affrontate questo giorno con fiducia: la vostra visione d’insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un’abilità invidiabili. In amore, regalatevi teneri momenti d’intimità con il partner; chi è solo, sfrutti le occasioni d’incontro, che si offrono fortunatamente numerose.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fase astrale insignificante, che non promette né gioie né dolori. Quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela comoda, lasciare che le ore scorrano pigramente, ed eventualmente utilizzare il proprio tempo per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso. Inutile quindi scalpitare, premere sull’acceleratore, cercare idee brillanti e risposte dalla persona amata!

Leone

Il passaggio della Luna nel segno vi dona equilibrio e sensualità: siete di umore brillante e socievoli al massimo grado. Mobilitando le risorse dell’inventiva e dell’ambizione, al lavoro vi piazzerete al centro. Tutto bene nel rapporto di coppia. Single? Le relazioni affettuose che stabilirete oggi saranno gradevoli e gioiose. L’incontro con una persona sarà fonte di vantaggi futuri.

Vergine

L’imprevisto entrerà a far parte della vostra vita, che diventerà più instabile ma anche molto più vivace e interessante. Gli astri vi promettono buoni affari, specie se siete nati a settembre. Ma anche per i nati ad agosto le prospettive sono incoraggianti, soprattutto per chi sa osare. Potrete permettervi delle spese frivole e un bel regalo per la persona amata. Bene l’amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sorprese, novità, e non sempre piacevoli, se non sarete bravi a tenere la bocca chiusa e a non tradirvi su certe vostre recenti marachelle? Qualche sprazzo, qua e là, di pessimismo vi renderà un po’ scontrosi, ma farete presto a dimenticarvene. Una questione familiare vi obbligherà a riflettere anche se non ne avrete molta voglia. Mostratevi comprensivi e disponibili.

Scorpione

La Luna ostile in Leone vi procura non pochi contrattempi e un po’ di nervosismo: agite con prudenza. In amore, una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura, a causa di un banale bisticcio; non tiratela troppo per le lunghe e chiarite i malintesi. Per mantenervi in forma non servono diete speciali, basterà soltanto evitare gli stravizi e consumare cibi ricchi di fibre.

Sagittario

Susciterete simpatia attorno a voi, e ne sarete perfettamente consapevoli: allegri, scanzonati, socievoli, avrete voglia di vivere alla giornata, divertirvi, catturare sensazioni ed emozioni di ogni genere, anche se la prima giovinezza è trascorsa da qualche tempo. Ciò che farete insieme alla persona amata avrà un gusto ‘speciale’. Nel lavoro vi muoverete con disinvoltura.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 12 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Date spazio al divertimento, sarebbe veramente da sciocchi continuare a sacrificarvi in nome di qualcosa di cui non siete neppure convinti. Via libera, quindi, ai programmi di svago e di divertimento. La buona sorte è dalla vostra parte! Riscuotete molto successo in amore: con la dolce metà siete in armonia. Il lavoro è sostenuto, ma siete in grado di gestirlo al meglio.

Acquario

Datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere un affare o una trattativa degna di nota. Secondo le stelle è il momento di stringere con le situazioni che vi trascinate da tempo: avete fantasia e tempismo perfetti per agire. Il settore finanziario vi sostiene! L’amore addolcisce le vostre ore libere e i nuovi incontri promettono mari e monti, calore e passione.

Pesci

Oggi gli astri consigliano di prendervela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno, un po’ sotto tono. Potreste trovarvi, infatti, nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco, e questo sarebbe davvero molto frustrante. Fate tutto il possibile sia per mantenere in forma il fisico che per esaudire i desideri della persona amata.

Fonte immagine: Quique da Pixabay