L’oroscopo del giorno del 12 ottobre: ecco i segni più fortunati

Oroscopo segno per segno: ecco cosa prevedono le Stelle in campo lavorativo, personale e sentimentale.

Oroscopo di oggi, giovedì 12 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Evitate contrasti diretti in amore se siete nate alla fine del segno: ne uscireste con le ossa rotte. Nel raggiungimento dei vostri obiettivi, dovete sempre tenere in conto i sentimenti di chi vi vuole bene.

Toro

Le vostre energie sono tali da permettervi di sovvertire una situazione che non vi convince e che potrà richiedere un certo dispendio di fatica. Avete bisogno di controllarvi e di non apparire nervosi, qualcuno noterà la vostra sicurezza e vi assegnerà un compito di alto rilievo.

Gemelli

I nati nella terza decade godranno di eccellenti occasioni in amore. Novità positive in vista in campo sentimentale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi e dirimete in scioltezza ogni controversia. Oggi potreste ritrovarvi in mezzo a una di quelle classiche e spiacevoli situazioni di famiglia che tutti vorrebbero evitare ma nessuno ci riesce.

Leone

Fuori dalle mura di casa dovete cercare di non innescare micce che potrebbero facilmente esplodere, altrimenti non troverete rifugio. Tenete però sotto controllo le finanze se siete nate nella terza decade.

Vergine

Avete tante cose da fare: le opportunità non vi mancano, si tratterà solo di partire dalle più urgenti. Oggi vi sentirete a vostro agio in mezzo alle persone, cercate di assistere agli eventi mondani del giorno, per una volta siate presenzialisti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro fascino e la salute saranno in netto miglioramento, specie se appartenete alla seconda decade.

Momenti dolcissimi e coinvolgenti in campo sentimentale.

Scorpione

Soprattutto se avete qualche problemino di salute, cercate di prendervene cura, non trascuratelo. Forse oggi non è l’occasione migliore per fare quella spesa, in questo periodo conviene essere pazienti in attesa che il sole torni a splendere sulle vostre finanze.

Sagittario

Siate accorti nella spese, con i tempi che corrono i rischi inutili vanno evitati. Abbiate pazienza e tenete duro.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 12 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non avvilite il partner con il vostro pessimismo. Tutte le vostre emozioni potrebbero cambiare improvvisamente, nei confronti di una persona che precedentemente vi aveva molto impressionato, ma che adesso non attira più così la vostra attenzione.

Acquario

In amore sarete irresistibili e il vostro calore umano sarà corrisposto. Risulterà più semplice oggi affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti.

Pesci

Oggi dovrete rinunciare a un po’ del vostro tempo libero, e la cosa potrebbe infastidirvi, ma quando raccoglierete i risultati di questi piccoli sacrifici non vi lamenterete di certo. Forse avete dimenticato di pagare un conto, e oggi qualcuno ve lo farà notare, o arriverà quella multa di cui vi eravate già dimenticati.

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay