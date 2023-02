Oroscopo di oggi, lunedì 13 febbraio: Gemelli seduttore, Leone occhio agli impegni

Oroscopo di oggi, sabato 13 febbraio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 13 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non aspettate che i problemi passino con il tempo restando inerti a guardare, è il momento di prendere la situazione in mano e agire con determinazione. Buone notizie per voi: potrebbero essere di tipo economico, se avete fatto delle richieste, oppure se siete in attesa di una risposta, anche di tipo legale, è probabile che sarete accontentati. Questa giornata sembra riservarvi molte sorprese, soprattutto dal punto di vista emozionale e sentimentale. Brillerete di luce vostra in amore.

Toro

Piccoli imprevisti nei viaggi o negli incontri se invece siete nate alla fine del segno. Dovreste ritrovare la limpidezza dei vostri pensieri, soprattutto in favore di chi vi sta intorno e vi vuole bene, che ultimamente non riesce a capire cosa vi passi per la testa.

Gemelli

In amore non vi saranno ostacoli e vivrete un periodo sereno e soddisfacente. Fascino abbandonante, in grado di sedurre chiunque attorno a voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

E’ il tempo giusto per scovare innovazioni, anche idee scomode e valutare quelle che potrebbero effettivamente essere utili nella vostra vita. La pazienza vi porterà lontano, sempre che riusciate a mantenerla.

Leone

Se uscite da poco da una relazione lunga o comunque siete ancora scottati, oggi sarà meglio non prendere impegni eccessivamente vincolanti. Nonostante le belle parole, non fatevi trasportare troppo dai sentimenti, lasciate spazio alla razionalità, come fate di solito, non è questo il giorno giusto per iniziare ad essere più sensibili.

Vergine

Evitate di prendere decisioni affrettate in amore se appartenete alla seconda decade. Irrequietezze di fondo coinvolgono in molti casi anche la sfera dei sentimenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Cercate sempre di essere spontanei e vedrete che vi divertirete. La sfera amorosa sarà particolarmente gratificante per le nate nella seconda decade.

Scorpione

Le questioni economiche si avvieranno verso una soluzione vantaggiosa. State procedendo sulla strada giusta, soprattutto con le persone che si dimostrano più restie al vostro modo di atteggiarvi.

Sagittario

Qualche tensione in amore e momenti di nervosismo dovranno essere tenuti sotto controllo. Non siate gelosi degli altri amici o dei colleghi di lavoro del vostro partner, finirete per allontanarlo o per litigare.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 13 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Tirate fuori la vostra aggressività oggi, perché la situazione lo richiede. Badate al sodo e non spendete troppo.

Acquario

Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza per tutto il giorno. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni nella vita a due.

Pesci

Osare sarà la chiave per riuscire in quello che avete in mente, senza troppe paranoie. Se dovete concludere un affare importante a un certo appuntamento, portate un collaboratore con voi e lasciate che illustri al posto vostro i vantaggi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay