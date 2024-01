L’oroscopo di sabato 13 gennaio: ecco i segni più fortunati del weekend

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 13 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Buon giorno. Si prevedono facili e improvvisi innamoramenti per chi ha il cuore libero; belle armonie, invece, nella vita di coppia. Avrete idee originali per ravvivare il ménage: sperimenterete nuovi modi di amare con il vostro partner che riuscirete a stupire e a rendervi unici ai suoi occhi. Non male neppure il settore professionale con soddisfazioni personali e finanziarie.

Toro

Segreti da svelare, incomprensioni da chiarire. Momento un po’ complicato, ma con quello che avete a disposizione potete superare ogni problema. Avete un’attività autonoma? Vi attendono sfide per la carriera, forse non aspettavate altro: i successi fioccheranno! In arrivo sorprese che alleggeriranno la giornata. Passione e forza non mancano nei vostri sentimenti.

Gemelli

Configurazioni celesti favorevoli ai contatti e agli scambi lavorativi. Periodo ottimo per gli affari, però dovrete mantenere il massimo riserbo sui vostri piani! Grazie alla Luna in Acquario, la giornata è dinamica: sentirete la necessità di viaggiare e di mettere in moto progetti validi per trovare spazio al di fuori della routine quotidiana. Oltre a divertirvi, farete incontri utili.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non concentratevi sulle difficoltà, evitate di coltivare sentimenti negativi e soprattutto introducete maggiore leggerezza nei pensieri. Provate a essere più solleciti nei confronti di chi può avere bisogno di voi. Siate aperti, positivi e lungimiranti! La rassicurante presenza del partner vi mette nella disposizione d’animo giusta per fare la pace e godere delle gioie dell’amore.

Leone

La Luna in Acquario, opposta al segno, è esigente, pronta a mostrare le pecche della vostra unione: occorre trovare al più presto un compromesso fra il desiderio di libertà e l’esigenza di stabilità. Metteteci impegno! Un cambiamento è necessario anche per ciò che riguarda la professione: scovate nuove idee per vivacizzare la vostra attività, migliorare posizione e guadagni.

Vergine

Siete dotati di un infallibile sesto senso, che in alcuni momenti suonerà come un campanellino per avvertirvi di situazioni del tutto particolari. Ѐ una grande fortuna, perciò non ignorate l’avvertimento che vi tornerà utile specialmente nelle trattative e nelle operazioni finanziarie. In serata, la persona del cuore saprà rendervi felici, toccando le corde giuste del vostro cuore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Scorpione

Dovrete affrontare qualche discussione sia nel lavoro che nel privato: frenate la presunzione e ascoltate il punto di vista altrui. Un pizzico di freddezza nei rapporti interpersonali, disguidi finanziari, necessità di scendere a più miti consigli. Concedetevi una giornata all’insegna del relax e del riposo, recupererete energia utile da spendere in momenti migliori.

Sagittario

Affrontate un problema che vi si è presentato, considerando che le reazioni delle persone sono dovute più al nervosismo che a un reale contrasto. L’amore vi catapulta in un’atmosfera da fiaba: siete gentili e ben disposti al partner, oltre che teneri e romantici. Riguardatevi in questo giorno, poiché si prevede un po’ di stanchezza, un calo di forma, problemi di stomaco.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 13 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con l’appoggio di Marte nel segno si prospetta una giornata dinamica. I consensi che ricevete sul lavoro confermano la validità delle vostre idee, un successo di cui potete essere giustamente orgogliosi. Generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi, ricambierete con identico slancio!

Acquario

Giornata generosa, grazie alla Luna in transito nel segno. E non solo! Positivo il settore del lavoro e favorita la sfera economica: potrete contare su sostanziali entrate extra in arrivo. Gli amici vi proporranno svaghi e progetti stimolanti per evadere dal tran tran. In amore siete voi l’art director, se siete in coppia, ma anche se non lo siete. Vivrete esperienze inconsuete.

Pesci

Il lavoro procede spedito, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarvi con attenzione costante ad ogni vostra faccenda. Chiarendo una questione controversa, realizzerete un’idea operando con il naturale discernimento. Se avete una relazione in corso, le cose potrebbero prendere una piega piuttosto complessa, ben diversa da quella immaginata.

Fonte immagine: Quique da Pixabay