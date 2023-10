Amore, lavoro, soldi e fortuna: l’oroscopo di sabato 14 ottobre

Ecco quali saranno i segni più fortunati del weekend secondo l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, sabato 14 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata movimentata e nervosa. Un po’ di stanchezza fisica e un certo malumore spingeranno a isolarvi, a starvene in disparte, a rimuginare su alcune vostre faccende senza interferenze esterne. Nella vita di coppia, non scendete in competizione col partner, non ha senso; anzi, sciupereste scioccamente un periodo promettente sotto il profilo erotico. Rilassatevi!

Toro

La necessità di sistemare il bilancio vi impegna più del solito? Affidatevi a qualcuno competente ed esperto, che ritenete degno di fiducia! Se farete un piccolo sforzo per andare incontro alle esigenze del partner, l’armonia che ne deriverà sarà uno stimolo a guardare avanti. Sincerità, immediatezza e spontaneità saranno fondamentali per l’armonia intorno a voi.

Gemelli

Saprete rendervi accattivanti e simpatici, tanto da riscuotere lusinghieri successi: riuscirete a spuntarla ovunque e ad ottenere ciò che ritenete di meritare, e che nessuno oserà negarvi! La vita sociale potrà darvi soddisfazioni; la Luna è favorevole e vi regala fascino e vitalità. Se siete nati a maggio, cercate di stare su col morale, che potrebbe essere un po’ fiacco.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cercate di essere meno rigidi sulle questioni di principio, gli altri possono avere validi motivi per pensarla diversamente. Con la Luna dissonante, sembra a rischio l’armonia di coppia: nervosi e irritabili, vi tirerete addosso qualche critica dal partner per il vostro materialismo e il disinteresse verso i problemi comuni. Rallentate i ritmi, non chiedete l’impossibile al fisico.

Leone

Tutto procede nel migliore dei modi; questa la sintesi di questa giornata che promette e non solo mantiene, ma può andare ben oltre le aspettative… L’amore è il gran favorito del momento, ma non è escluso che anche il lavoro e le finanze subiscano cambiamenti positivi, soprattutto se avete un’attività autonoma. Mettete grinta nelle iniziative ma sappiate essere diplomatici.

Vergine

Potete contare su un gran bel cielo! Avrete la sfrontatezza necessaria per acchiappare tutto quello che le stelle vi offrono a piene mani; se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. Combattivi e intraprendenti anche in amore, non avete alcuna intenzione di mollare la presa. La vostra calda sensualità, poi, farà il resto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro indice di popolarità, oggi, salirà alle stelle, grazie al loro sostegno, siete voi i protagonisti della scena zodiacale. Troverete un sicuro sfogo nell’arte che potrebbe diventare un passatempo o forse anche un lavoro. Tutto bene anche dal fronte amoroso: vi sentite frizzanti ed euforici, e non avrete bisogno di nessuno che vi faccia uscire allo scoperto. Belle novità.

Scorpione

Potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d’uomo, non vi sarà difficile aggirare. Per voi amanti dell’alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite, che però va rispettato. L’amore non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, ma la responsabilità è anche del vostro atteggiamento vago e sfuggente.

Sagittario

Per trarre dei vantaggi dal vostro quadro astrale, certamente favorevole, lasciatevi andare al felice presente. Avete un pool di pianeti pronti a esaudire i vostri desideri! La Luna in Bilancia accende i riflettori sul settore sentimentale: amore e passione formeranno un mix eccezionale se siete stabilmente in coppia. Corteggiamenti in vista per i single e i più giovani.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 14 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Troppi pensieri negativi attanagliano la vostra mente in questa giornata. Sgombratela dalle preoccupazioni, concedetevi un attimo di tregua, magari dedicandovi alla cura del corpo: dovete trovare un po’ di serenità. Avete moltissime idee in testa, ma per ora sarebbe meglio procedere per gradi e accontentarsi di mete realistiche. Non male il settore sentimentale.

Acquario

Quando volete, sapete essere dei lavoratori davvero instancabili: potete contare su energie di tutto rispetto che potranno essere preziose per tutti coloro che hanno dei traguardi immediati da raggiungere. Nelle faccende sentimentali la situazione è un po’ confusa ma può migliorare notevolmente nel corso della serata. Organizzate una cenetta in intimità col partner.

Pesci

Fidatevi di una vostra intuizione. Il vostro fiuto, infatti, sarà infallibile: saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione. Se siete innamorati allontanate le ombre e i sospetti che avvolgono, in queste ore, il rapporto affettivo. La Luna consiglia di mettervi a dieta e di occuparvi maggiormente del vostro fisico.

Fonte immagine: Quique da Pixabay