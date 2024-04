Oroscopo del giorno di lunedì 15 aprile: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 15 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. I bilanci spontanei sono favorevoli per i vostri conti. Le riunioni di famiglia o con gli amici potrebbero essere un buon modo per ricaricare le batterie a livello psicologico e per alleviare lo stress.

Toro

Vi sentite a vostro agio con voi stessi e un’ondata di ottimismo vi consentirà di vedere in grande e a colori! Se vi sforzate a temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo rafforza i vostri livelli di energia.

Gemelli

Un insopprimibile bisogno di azione vi porterà a prendere alcune decisioni improvvise ma siate obiettivi nelle vostre scelte. Avreste bisogno di recarvi in campagna per un paio di giorni, siete oberati di lavoro e il morale ne risente. Dedicate un po’ di tempo solo a voi stessi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra sensibilità vi permetterà di capire un problema complesso di una persona nel vostro entourage. Gli eccessi di tavola causano un aumento di peso. Moderate il vostro approccio, è necessario eliminare alcuni alimenti e fare esercizio fisico, vi sentirete poi più dinamici.

Leone

Un aiuto esterno vi aiuterà a risolvere un problema una volta per tutte. Il morale è in rimonta. Avete tendenza a reagire troppo in fretta. Siate coerenti con i vostri principi e non prendete nulla per scontato.

Vergine

Sarete pienamente disposti a lavorare con gli altri perché vi piacerà sentirvi utili. Avete bisogno di rilassarvi e ad ascoltare maggiormente le vostre esigenze di base senza orgoglio, che è fuori luogo. Dormite di più.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È necessario prendere il toro per le corna in campo finanziario. Anticipate le spese a venire. La vostra impulsività vi impedisce di camminare da soli correttamente e vi logora. Potrebbe essere giunto il momento per un giorno di riposo.

Scorpione

Potrete trovare un modo intelligente di affrontare i dialoghi che renderanno le cose più facili con chi vi circonda. Avrete più energia mentale e un forte desiderio di libertà. Concedetevelo, sarà per voi un attimo di respiro.

Sagittario

Le idee fisse vi permetteranno di evitare di assumere troppo in una volta. Vi avvicinate ai vostri obiettivi. Vi sentite stanchi e avete bisogno di fuggire, di un cambiamento d’aria e di allontanarvi dalla routine quotidiana.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 15 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’atmosfera è movimentata oggi e dovrete aumentare i vostri sforzi per affermarvi. La vostra calma naturale vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo, continuate così.

Acquario

L’atmosfera è spensierata e vi date a nuovi piaceri senza perdere la testa. Vi sentite in forma per attaccare il vostro stile di vita quotidiano, ma dovreste anche pensare a riequilibrare la vostra dieta.

Pesci

Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Fonte immagine: Quique da Pixabay