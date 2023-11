Oroscopo del giorno di mercoledì 15 novembre: previsioni per tutti i segni

Ecco come andrà la giornata del 15 novembre secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 15 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Affrontate questa giornata con fiducia: la vostra visione d’insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un’abilità invidiabili. In amore, regalatevi teneri momenti d’intimità con il partner; chi è solo, sfrutti le occasioni d’incontro, che si offrono fortunatamente numerose.

Toro

Cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che lo sono solo in apparenza: qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un’offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. È preferibile, in questo momento, scegliere con la massima trasparenza; vi porrete così al riparo da ogni possibile sgradita sorpresa. Tenete alta la guardia.

Gemelli

Neppure i più divertenti programmi della giornata riusciranno a distogliere la vostra mente da alcuni fatti e pensieri negativi. Per fortuna si tratterà di questioni non troppo gravi, per questo fareste bene ad accantonarle, almeno per oggi, e dedicarvi al totale riposo. Attenti, inoltre, a non riversare i vostri malumori su chi vi ama sinceramente e senza riserve: ne soffrirebbe!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in transito nel sesto Campo, settore astrologico legato alle attività professionali, potrebbe essere foriera di qualche novità. Di qualsiasi cosa si tratti, per ora non esprimete giudizi: solo tra un po’ di tempo potrete fare valutazioni lucide e corrette. Qualcuno di voi potrà valorizzare un’affettuosa amicizia ed elevarla al rango di vera e propria relazione sentimentale.

Leone

Il buon aspetto della Luna si aggiunge ad altri transiti favorevoli, regalandovi una giornata molto positiva. Datevi da fare per migliorare la situazione economica e professionale: avrete molte idee e saranno tutte buone. Dovete solo applicarle con rigore e senso pratico. In una situazione difficile, ma in movimento, è iniziato il conto alla rovescia per la soluzione.

Vergine

Avete soltanto voglia di riposo, ma il caso ci mette lo zampino, scompigliando i vostri piani in maniera comunque tutt’altro che sgradita. Per essere più produttivi, dovete evitare ogni distrazione e non prestare orecchio alle chiacchiere che circolano in ufficio. Improvvisi colpi di fulmine e inaspettate avventure erotiche renderanno la giornata alquanto appagante.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giorno fortunato. La sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale; non accontentatevi, vi aspetta tutto quel che vi sarà dato e anche di più! Farete comunque faville anche in amore, visto che le attenzioni degli astri che “contano” sono quasi tutti rivolti a voi. Se siete single, sognate a occhi aperti, e i sogni diventeranno realtà.

Scorpione

In questo momento di bizzarrie planetarie potreste finire con il dare eccessiva importanza a cose che di per sé non ne hanno o ne hanno pochissima. Questa vostra eccessiva sensibilità potrebbe confondervi le idee e intralciare l’attività professionale. Attenti al denaro, più in uscita che in entrata. La situazione affettiva subirà un’impennata perché mentalmente state cambiando rotta.

Sagittario

Grandi intuizioni, lucidità mentale, occasioni e circostanze fortunate: la Luna in transito nel vostro segno, non lesinerà doni preziosi, che potrete sfruttare sia in campo professionale, sia nelle questioni di cuore. Decidete voi le vostre priorità! Grandi progetti sembrano finalmente realizzabili, li avete rincorsi per mesi ed ora è tutto così semplice. Bene amore e vita di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 15 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Una piccola delusione è in arrivo da parte di una persona amica che vi negherà un favore senza un motivo veramente plausibile. Ci resterete male! Con il passaggio della Luna nel segno che precede il vostro, non guasterà davvero il relax, qualche ora di sonno in più, un po’ di attenzione e di cautela in quello che si fa, in come ci si muove quando si è al volante.

Acquario

Le stelle intendono assecondarvi e regalarvi una giornata all’insegna di una profonda serenità ed espansione. Dal punto di vista lavorativo, sentite la necessità di migliorare posizione e guadagni. Grandi emozioni si prevedono per tutti: per chi è stabilmente e felicemente in coppia, ma anche per i single decisi a buttare per sempre il “distintivo”… Novità importanti.

Pesci

Si profila una giornata un po’ concitata e densa d’impegni da rispettare. I progetti professionali che avete in mente sono interessanti ma vanno coordinati meglio, pianificati con calma e precisione, se volete realizzarli in fretta e bene. In ambito privato, l’amore si colora d’erotismo e si moltiplicano le complicità con il partner. Ritagliatevi del tempo per voi stessi, per riflettere.

Questo è l’oroscopo di oggi, 15 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay