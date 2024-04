Oroscopo di venerdì 19 aprile: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 19 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vostra fiducia in voi stessi provoca gelosia e questo potrebbe creare malintesi. Impulsi atipici e frenetici vi procurano una sensazione di stanchezza. Andateci piano sul fronte fisico. Il peso delle vostre preoccupazioni sta scomparendo e vi sentite più sicuri. State andando nella direzione giusta.

Toro

Nuovi hobby vi daranno la possibilità di fiorire. Le amicizie saranno in prima linea oggi. Sarebbe bene prendere una pausa dalla vita di tutti i giorni: dovreste prendere un giorno libero per lasciarsi respirare. Il vostro atteggiamento verso la vita vi aiuterà a ottenere il meglio con gli altri. Ci sarà buon umore!

Gemelli

Avrete una buona capacità relazionale oggi: è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta. I vostri orizzonti si ampliano. Prendete tempo per riflettere. È ancora troppo presto per agire.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro morale è promettente, quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Tutto tornerà a posto se agirete. La vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico. Vi alternate tra sogni a occhi aperti e la necessità di agire. Questo ritornello alternante, benché entusiasmante, vi rende sfuggenti oggi.

Leone

Vi giungono buone notizie e raccoglierete ciò che avete seminato tra coloro che vi circondano. Adesso vi sentite più in forma e pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi. L’importante sarà di fermarsi prima di esaurirvi. Non sforzatevi a recitare: essere veri sarà la vostra migliore possibilità di successo di oggi.

Vergine

La giornata si prospetta scorrevole e potrebbe comportare spostamenti che saranno soddisfacenti. Parlare con le persone con più esperienza potrebbe farvi capire che forse i vostri eccessi sono dannosi. Un bisogno insopprimibile di discussione vi farà avanzare. È davvero il momento di mettere le carte in tavola.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere ciò che pensate a voce alta, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma ma i vostri occhi sono più grandi dello stomaco: attenti a non mangiare troppo. È il momento giusto per essere allegri e spensierati. Sarà difficile prendere sul serio il lavoro, avrete di meglio da fare.

Scorpione

Troverete le persone che vi circondano più capricciose del solito. State attenti ad analizzare bene ciò che vi viene proposto. L’apatia che risentirete sarà il risultato di troppe tensioni, in particolare i muscoli: concedetevi una pausa! Potrete vedere le cose chiaramente, per chi vi circonda ma non per voi stessi. Non prendete decisioni definitive.

Sagittario

Bisognerà accelerare i progetti di oggi per assicurarvi di finalizzarli. Il vostro entusiasmo abituale potrebbe spingervi troppo sul fronte fisico. Prevedete ciò che volete perseguire, senza farne un grosso problema, questo consente di avere maggiore influenza sugli eventi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 19 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro umore eccellente stimola chi vi circonda. È il momento di concentrarvi sui vostri cari. Sarebbe opportuno passare un po’ di tempo senza pensieri. Siete cerebralmente sovraccarichi. La vostra allegria e il vostro entusiasmo vi si addice troppo bene: ciò crea dei sentimenti di invidia intorno a voi.

Acquario

Scoprirete ogni genere di cosa su qualcuno che vi circonda… dovrete essere discreti! Avrete una voglia irresistibile di assaporare le delizie della vita ma non sarà in grado di goderne perché siete troppo tesi. Avete l’intenzione di andare dritti al punto. Vi si presenteranno delle insolite opportunità.

Pesci

Le vostre reazioni saranno istintivamente costruttive, quindi non perdete tempo in inutili esitazioni. Badate al vostro fegato e non mangiate troppo. È necessario rivedere la vostra alimentazione e ridurre i dolci. Dovrete aspettare per vedere che i vostri progetti procedono senza intoppi. Adottate una visione a lungo termine e non scoraggiatevi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 19 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay