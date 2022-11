Oroscopo di oggi, 19 novembre: Acquario esigente, Scorpione geloso e possessivo, le previsioni

Come trascorreranno la giornata di oggi, 19 novembre, i segni zodiacali? Scoprilo nell'oroscopo del giorno, con previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere.

Oroscopo di oggi, sabato 19 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giorno gravoso, ma non per questo negativo. Vivete una fase che vi stimola a revisionare i vostri obiettivi e selezionare quello cui tenete davvero: sabato impegnativo, ma utile per focalizzare meglio le vostre energie e i vostri progetti. In ambito affettivo vi mostrate più affettuosi, ma al partner non volete dargliela subito vinta e … vi fate desiderare. Insonnia. Contratture nervose.

Toro

Umore appena offuscato dalla Luna in sesto Campo, ma ve lo fate passare subito perché questa non è una giornata qualunque. Per voi amanti della natura, della montagna e del tempo libero, il sabato non può passare certo inosservato. Ottime forchette in buona salute, con la scusa delle piogge autunnali che vi mettono appetito, oggi vi regalate un pranzetto ‘gourmet’.

Gemelli

La vena artistica e quella oratoria sono smaglianti. A livello sociale, nonché nelle amicizie darete prova di grande capacità. Preparatevi a ricevere dei riconoscimenti! Quale momento migliore di questo per associarsi ad altre persone o mettere a punto un progetto comune. In coppia siete ferro e calamita: una forza prepotente vi getta l’uno nelle braccia dell’altro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non sprecate tempo ed energie in banalità, o ve ne pentirete. È importante, invece, concentrare l’attenzione sulle cose che vi fanno sentire bene, sulle attività che vi attirano; inoltre trascorrete il vostro tempo libero con persone con influenze positive. Non trascurate la dieta, perché migliore sarà il vostro piatto, migliore sarà il vostro morale. In breve, viziatevi come potete.

Leone

Giornata indimenticabile per la stragrande maggioranza di voi! Con la Luna in Bilancia sestile a Mercurio e Venere, vi sentite in una botte di ferro. Musica, sorrisi, amore e sorprese … a gogò! L’amore vi sorride, perché voi siete l’amore: vi sentite finalmente scorrere energie nuove e a tratti dirompenti che vi consentono di rifondare positivamente la relazione con il partner.

Vergine

Niente male per il vostro segno questa Luna Bilancia. Vi promette occasioni fortunate, ma anche un insieme di forze importanti che favoriscono il benessere del presente e consentono di guardare con fiducia al futuro. Potete risolvere facilmente un problema, cogliere un’opportunità, fare acquisti azzeccati e vantaggiosi. Serata romantica, in intimità col partner storico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Che slancio, che energia con la Luna nel segno amica di Mercurio e Venere! Se si parla di lavoro e di affari, navigherete col vento in poppa verso porti amici. Avete talento, fantasia e fortuna: aspettatevi ? pure – consenso e gratificazioni anche sul piano economico. Grande intesa di pelle, di mente e di cuore in coppia; godetevela tutta questa felice congiuntura planetaria.

Scorpione

Situazione di stallo, di attesa fino a lunedì, giorno in cui la Luna passerà nel vostro segno. Lo scenario astrale di oggi e domani invita a tirare il freno a mano: per fare mente locale, rivedere le situazioni che non procedono nel modo desiderato, dedicare una fetta del vostro tempo alla bellezza e al fisico. Il partner, se siete in coppia, farà comunque di tutto per farvi sorridere.

Sagittario

Sostenuti da una buona Luna, sarete dei buoni strateghi e vi comporterete con chi vi interessa in maniera impeccabile. Sprizzerete energia da tutti i pori, e questo vi renderà attraenti e ricercati. Potrete così divertirvi con gli amici, conoscere gente nuova, migliorare dialogo e intesa con la persona amata, manifestare apertamente i vostri sentimenti se avete il cuore libero.

Oroscopo, previsioni di domani venerdì 18 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Nel modo di comunicare, siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati. Niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Sfornate nuovi ed entusiasmanti progetti.

Acquario

La giornata inizia bene, con la Luna d’Aria, amica del vostro segno, e Mercurio e Venere dalla vostra. La mente oggi si focalizza in primis su faccende di cuore, oppure su interessi culturali, progetti tra amici, viaggi e … chi più ne ha più ne metta. Avete eccellenti energie fisiche che potete utilizzare per dedicarvi all’attività sportiva preferita. Sesso di qualità.

Pesci

La Luna in Campo ottavo vi rende volubili, ma cambiare idea in continuazione non è la strada migliore per realizzare le vostre ambizioni; dovete essere più fermi nel mantenere le decisioni prese, evitando di abbattervi alla prima difficoltà. Non cadete in interminabili discussioni con il partner: non si può sempre vincere, talvolta ci si deve accontentare del pareggio

