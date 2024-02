L’oroscopo del 2 febbraio 2024: previsioni segno per segno

Si avvicina il weekend: ecco cosa prevedono le Stelle per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 2 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le cose continuano a girare bene, per voi. Forse non avete ancora risolto tutto nel modo desiderato, ma con un po’ di pazienza e ottimismo ci riuscirete! Ci sono ottimi auspici riguardo all’affermazione professionale e anche ai guadagni derivanti. Occasione di confronto con il partner. Se volete parlare a cuore aperto, fatelo: oggi non sarà faticoso, fuggire non serve a niente.

Toro

Se l’umore non è roseo, parte della responsabilità va alla Luna in Scorpione. Qualunque sia il problema, non esagerate perdendo il senso della realtà! La confusione mentale vi prende in castagna: un problema di facile soluzione vi appare insormontabile. La pazienza è la virtù che ora dovete imparare a esercitare soprattutto con le persone che vi circondano. L’insofferenza non aiuta.

Gemelli

Sfrondate ciò che non funziona in ambito professionale. Niente colpi di testa, però, solo scelte ambiziose supportate dal buonsenso. Oltre al lavoro, che è importante, esiste una vita privata; rilassatevi in compagnia della persona amata. Sul piano fisico risentite di una certa debolezza. Per mantenere una forma ottimale, assicurate al fisico la giusta quantità di riposo notturno.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata dinamizzata dalla Luna in Scorpione. Molti gli stimoli, le curiosità, le buone nuove che immancabilmente la scortano. Siate accomodanti e propensi a valorizzare le idee altrui: questo vi aiuterà molto sia nel lavoro che nel privato! I rapporti affettivi oggi procedono bene, anche le storie che ultimamente si sono un po’ raffreddate ritrovano una parvenza di armonia.

Leone

Fase lunare problematica. Con un po’ di dispiacere, vi accorgerete che sia i soci sia chi amate non tengono molto in considerazione le vostre pillole di saggezza. Prendete atto che non tutti la pensano come voi e che non è detto che siano proprio loro a sbagliare… La salute è ben protetta, la forma è accettabile. Una piccola variazione dell’umore non compromette né l’una né l’altra.

Vergine

Bella forza che vi alzate dal letto dinamici e contenti, oggi che la Luna transita in Scorpione. Avrete idee brillanti seguite da azioni rapide e vincenti! Qualcuno con voce tonante detta ordini, ma non vi intimorisce: farete a modo vostro. Nella vita a due la sintonia è ottima, anche per le coppie storiche. Sarà la forza del sentimento o l’eros tirato a lucido, ma tutto è perfetto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Nel complesso questo giorno sarà piacevole per il clima di leggerezza e serenità che sentirete aleggiare intorno a voi. Per quanto riguarda il lavoro, otterrete buoni risultati. Cercate di giocare abilmente le vostre carte: dovrete essere astuti come volpi e pronti con piani di riserva. Il che vuol dire prepararsi e studiare a tavolino! Maggiore serenità in amore e in coppia.

Scorpione

Il cielo disegna una giornata decisamente positiva per le vostre imprese e iniziative. Avrete grinta e determinazione, sarete decisi, pronti a tutto! Chi cerca lavoro o segue le vendite nel settore commerciale fa progressi. I liberi professionisti sono lanciati, realizzano ottimi guadagni. L’amore, parafrasando un noto vecchio film, sarà davvero una “Cosa meravigliosa”.

Sagittario

Quando bisogna fare i conti con la realtà trovate sempre che questi non tornano, poiché spesso la realtà non è quella che vi siete rappresentati. Un leggero nervosismo potrebbe spingervi all’azione, ma prima di muovervi studiate bene la strategia. Per sostenere il sistema immunitario e aumentare le difese, chiedete aiuto alle api: pappa reale e propoli, sostanze corroboranti.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 2 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi non avete alcuna ragione di fermarvi nelle retrovie. Se avete voglia di svago, di chiacchiere e amici, sarete esauditi! Date il giusto valore all’amicizia di una persona e sfoderate la vostra leggendaria lealtà per meritare la sua stima e la sua fiducia. Avete contatti con persone nuove le cui proposte vi entusiasmeranno. Cordialità e collaborazione, una mail interessante.

Acquario

L’ambizione vi stimola nella professione, ma un eccesso di ambizione potrebbe nuocere ai rapporti con i colleghi. Non agitate troppo le acque! Impegnatevi a fondo per giungere a capo di una situazione che ha generato disagi in famiglia. Giove punta il dito sull’alimentazione, che potrebbe non essere sufficientemente equilibrata e procurarvi piccoli disturbi digestivi.

Pesci

Bella grinta, eccellente spigliatezza: buttatevi alle spalle i problemi e prendete la vita come viene. Il mondo del lavoro offre opportunità a chi di voi ne fosse alla ricerca; via libera ad inserzioni o curriculum, ma puntate anche sui consigli degli amici. Quanti fra voi sono single possono contare su un periodo ricco di tentazioni e sollecitazioni: molti gli incontri interessanti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay