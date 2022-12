Oroscopo del giorno, 20 dicembre: Ariete concentrato sul lavoro, buonumore per Cancro

Oroscopo del giorno, ecco come trascorreranno la giornata del 20 dicembre i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 20 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il pensiero oggi corre al lavoro, specie se voci allarmanti vi mandano in fibrillazione. Preoccupazione inutile se avete già pronto un “piano B”. Diffidate di chi ingigantisce i problemi e parla senza conoscere l’esatta dinamica delle cose. Possibili colpi di scena in campo sentimentale, attenti a non perdere la testa per una persona già legata. Occhio al denaro in uscita.

Toro

Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta e attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa, vi sarà chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili. Per quanto riguarda il lavoro, accogliete di buon grado i consigli di un esperto del settore, si riveleranno molto utili alla vostra carriera.

Gemelli

Anche se non dovete abbandonare la prudenza imposta dal quadro astrale odierno, avrete modo di brillare in campo sociale e di rendervi più che attraenti: lasciatevi corteggiare. Qualcosa disturberà l’atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa più, forse è giunto il momento di risolvere la questione. Regolatevi a tavola e dormite qualche ora in più.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Buonumore e comunicativa sono i regali delle stelle per questo giorno. Un buon mix tra intuito e razionalità vi permetterà di centrare l’obiettivo! Una Luna delicata e sensuale fa la sua parte, ma il buon esito di certe questioni sentimentali non è del tutto scontato. Dedicate parte del tempo libero per aggiornarvi e approfondire gli argomenti che v’interessano.

Leone

Un cielo astrale euforizzante vi dona serenità, ottimismo e grande fiducia in voi stessi. Approfittatene per sistemare le questioni in sospeso, ultimare gli acquisti per il Natale, partire per una bella vacanza, avere successo in una conquista difficile se siete soli. Ci sarà la possibilità di fare una piccola pazzia! La vita di coppia sarà armonica e ricca di interessi nuovi.

Vergine

Anche se non tutto fila per il verso giusto, c’è sempre spazio nella vostra giornata per vivere delle emozioni positive. Gli amici sapranno come tirarvi su il morale e vi aiuteranno a staccare la spina dallo stress di tutti i giorni. In amore, non lasciate che s’instauri una barriera d’indifferenza tra voi e la persona amata; impegnatevi per ritrovare la complicità di un tempo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle vi invitano a riflettere sull’uso del denaro: state programmando una spesa importante, ma vi conviene valutare bene la cosa prima di procedere. In ambito lavorativo, agite con prudenza, non prendete decisioni drastiche. In serata, una visita inattesa vi scombussolerà piacevolmente i programmi; non vi resterà dunque che lasciarvi prendere da questa atmosfera giocosa.

Scorpione

Forse rimarrete un po’ spiazzati e delusi nel prendere atto che persone e situazioni possono essere diverse da come vi sono sempre apparse. Al lavoro sembrate inarrestabili ma oggi, se potete, concedetevi un attimo di respiro. Patti chiari e amicizia lunga: buttatevi pure in una nuova impresa, se ci credete, ma pretendete che tutto sia fatto secondo le regole. Rilassatevi.

Sagittario

Affrontate questa giornata con entusiasmo e determinazione, ampliando i vostri orizzonti professionali e procurandovi consensi e soddisfazioni. Il vostro motto sarà, ‘chi mi ama mi segua’, e saranno molti a lasciarsi guidare da voi. Le stelle vi danno la possibilità di recuperare l’armonia di coppia nel più classico e antico dei modi: meno chiacchiere e più ardore!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 20 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sotto i migliori auspici, la giornata vi regalerà splendide occasioni. La Luna transita in un segno amico: segnala umore brillante, viaggi, programmi divertenti da condividere con gli amici e incontri da non prendere sottogamba se siete soli. Questo sabato sarà maestoso per tutti coloro che hanno una storia d’amore felice in corso, sarà la realizzazione dei vostri sogni più arditi.

Acquario

Con la Luna in Scorpione, in quadratura, l’intuito sarà tutt’altro che infallibile: rischiate di prendere abbagli. Ascoltate la voce della ragione, soprattutto nelle decisioni di carattere economico, altrimenti commetterete errori cui sarà difficile porre rimedio. A livello fisico disintossicatevi: state leggeri a tavola, dormite di più, bevete molta acqua lontano dai pasti principali.

Pesci

State vivendo un momento positivo, ma per certi versi anche un po’ faticoso: dovreste cominciare a selezionare gli impegni e non stancarvi più del dovuto. Armonia, un sacco di amici. Non si può negare che le stelle siano dalla vostra parte! L’amore parla al vostro cuore di stabilità affettiva, di progetti duraturi; è un tesoro inestimabile da difendere da ogni intrusione.

