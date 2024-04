L’oroscopo della domenica: i segni fortunati del 21 aprile 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, domenica 21 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà nel raggiungere obiettivi. Avete bisogno di relax sia fisicamente che psicologicamente: dovreste praticare attività ricreative legate all’arte per ricaricare le batterie. Non avrete bisogno di nessun altro per incoraggiarvi. La vostra voglia di vivere vi dà tanta energia.

Toro

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutti gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure. Il vostro ottimismo è aumentato e la vostra creatività è in crescita. Il vostro umore contagerà chi vi circonda.

Gemelli

Il flusso di emozioni che vi circonda lascia poco spazio all’espressione. Avete bisogno di riposo mentale, anche se non c’è nulla di cui allarmarvi. Evitate l’agitazione e ritrovate la calma interiore. Se vi mettete a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno di voi, sarete costretti ad arrabbiarvi per impostare dei limiti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare. Questo è un giorno di buon auspicio per la prestanza fisica e intellettuale. Niente vi può fermare!

Leone

Avete impostato la barra molto alta. Dovrete contare solo su voi stessi per raggiungere i vostri obiettivi e sormontare un ostacolo. Le vostre recenti abitudini alimentari hanno creato disordini che dovrete ripristinare. Il vostro bisogno di giustificarvi a tutti i costi potrebbe trasformare le conversazioni quotidiane in scambi tempestosi. Calmatevi.

Vergine

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda: controllate i vostri nervi e quelli degli altri! Non sembrerete cordiali come al solito e penserete più profondamente alle cose.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sentirete un grande bisogno di privacy, il che vi fa guadagnare delle simpatie. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo la sua dose di riposo. Sarebbe un bene concederglielo. Non ha senso chiedervi di compiere molti sforzi oggi. Avete solo un desiderio: approfittare dei piaceri della vita.

Scorpione

Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze. Sarete in vetta, approfittatene per parlare di voi. Sarete dotati della giusta sicurezza.

Sagittario

Sarete distratti e demotivati. Il vostro senso pratico è a livelli bassi. Ma siete in piena forma psicologica! Sarebbe una buona idea fare un’attività di svago che non sia fisica. Avrete bisogno di un certo periodo di tempo per mettere su il vostro progetto. Non siate impazienti, nulla verrà rimesso in discussione.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 21 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Sarete più ricettivi alle idee degli altri. È il momento ideale per appianare le differenze superficiali.

Acquario

Avrete più libertà di agire di quanto pensavate in passato. Il vostro spirito d’iniziativa vi conduce nella giusta direzione, lanciatevi! Il vostro ottimismo vi sostiene favorevolmente. Avrete bisogno di usare un po’ di energia per calmarvi. Il vostro bisogno di sicurezza trattiene la vostra espressione naturale. Basta essere se stessi, non smettete di costruire qualcosa di nuovo.

Pesci

Ritrovate più serenità. È tempo di fare un passo indietro per quanto riguarda le ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito. Approfittate della vita al massimo. La vostra forza è nella vostra determinazione a non essere distratto… Non fatevi distrarre!

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay