Amore, lavoro e soldi: ecco i segni fortunati dell’oroscopo del 22 settembre

Oroscopo di oggi, venerdì 22 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete al centro di un bel trigono che coinvolge la Luna e il segno del Sagittario. Giornata utile per stringere contatti e fissare appuntamenti di una certa importanza. La fortuna nelle trattative è assicurata da Luna e Venere che oggi vi danno man forte.

Toro

Avrete la possibilità di rivedere un errore o di ritornare sui vostri passi, se avete preso una direzione sbagliata. Riflettori stellari sui rapporti interpersonali: riscuoterete un buon successo nelle attività a contatto con il pubblico e nelle relazioni amichevoli, dalle quali otterrete molto in termini di affetto e di preziosi consigli. Forti attrazioni con nativi dello Scorpione.

Gemelli

Non dimenticate il senso dell’umorismo che è spesso un’ancora di salvezza nelle relazioni con gli altri. Contenete l’eccessivo entusiasmo che vi contraddistingue: Luna e Saturno possono rendervi reattivi e molto critici. Fate attenzione, sul lavoro, a non forzare le situazioni. Un momento di disattenzione può sottrarvi sotto il naso risultati che davate già come acquisiti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Prendetevi una pausa, staccando la spina dai numerosi impegni e liberando la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni, cercate di non strafare e di non urtare la sensibilità della persona amata che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Non trascurate l’abbigliamento: avete bisogno di sentirvi in ordine, ed essere a posto vi metterà di buon umore.

Leone

Procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppietta allegra nel vostro cielo. La concentrazione di elementi positivi è strepitosa! In prima linea l’amore, per il partner, seguito da svaghi e divertimenti. Serata da dedicare allo sport, al benessere, alla bellezza. Nel lavoro fate leva su qualcuno che conta se volete ottenere risultati impareggiabili.

Vergine

I pianeti fanno un po’ di confusione nel vostro cielo creando qualche problema: è il momento di dimostrare la vostra effettiva disponibilità nei confronti del partner e dei vostri familiari, stanchi delle vostre promesse. Procedete con i piedi di piombo in una questione finanziaria, senza lasciarvi abbagliare dalla prospettiva di guadagni eccezionali. Rilassatevi, svagatevi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna in Sagittario, continuate a viaggiare alla grande; tutto merito degli ottimi aspetti di Venere e Marte. Sempre di ottimo umore, vi circondate di piacevoli e allegre compagnie, puntando su svago e relax. Fascinosi e seduttivi, oggi è impossibile resistervi: con questi assi nella manica, fare strage di cuori sarà inevitabile! Spostamenti, viaggi, notizie importanti.

Scorpione

Giornata serena, molto tranquilla e scorrevole: l’energia non vi manca, ma avete poca voglia di impegnarvi. Migliora l’intesa di coppia, e lo dimostrerete, riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Se siete singoli verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; un invito a sorpresa, appena alzati, potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica.

Sagittario

Un eccezionale sex-appeal e una buona dose di fortuna rendono molto speciale questa giornata che si profila all’insegna della felicità nella vita a due e del successo nei nuovi approcci. Vivacizzate la vostra love story con la fantasia e l’entusiasmo che vi sono propri e concedetevi una sana giornata di piacere. Single? Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 22 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Sagittario per voi non è il massimo. Vi rende sfuggenti, vi confonde le idee e potrebbe trasmettervi anche un’insolita gelosia; provate a distrarvi organizzando qualcosa di piacevole e divertente in compagnia dei vostri amici. Non date corpo ai fantasmi e lasciate stare le scenate di gelosia; non avete motivo per dubitare della sincerità della persona che amate.

Acquario

Giornata creativa. Vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti; scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi sconcerterà un po’, ma vi aprirà nuove prospettive. Godetevi quello vi viene proposto dagli amici senza pensarci troppo, accettate al volo un invito per la serata e ascoltate con attenzione ciò che ha da dirvi il partner.

Pesci

Dedicate il giorno al riposo e al relax. Non abbuffatevi a tavola, non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione, soprattutto ora. Siate elastici. Non sempre quello che ha funzionato in passato è la risposta giusta ai problemi del momento. In coppia siate determinati, ma non rigidi e pretenziosi: delegate qualcosa al vostro partner.

