Oroscopo del 24 gennaio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oltre a non farvi travolgere dai pensieri negativi e affaticarvi fisicamente, dovrete tenere il più possibile la bocca chiusa, perché il rischio di gaffe sembra altissimo. Anche se non tutto va nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano, senza impuntarvi e senza punire con freddezza coloro che non riescono a condividere le vostre idee.

Toro

Le geometrie planetarie della giornata sono positive per la sfera professionale che sta registrando un momento di massima espansione. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record, tanto da farvi guadagnare gli elogi di tutti! Notizie rassicuranti per la salute. Sani come pesci potete dedicarvi con piacere e divertimento all’attività fisica a voi più congeniale.

Gemelli

Con la Luna nel secondo Campo, trigona a Nettuno, potete tranquillamente dormire fra due morbidi guanciali. Nel lavoro, siete diventati degli specialisti nel valutare gli affari e il loro risultato economico: metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. Bene l’amore. L’intesa di coppia sembra realizzare tutti i vostri desideri.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Espansiva e gioiosa, la Luna nel segno si fa garante di un’intesa perfetta per le coppie nuove, ma anche per quelle già collaudate. Dalla vostra avete ottimismo e simpatia, muovetevi con sicurezza e coglierete i successi che meritate. Favorevoli disegni celesti oltre a mettere in luce le vostre doti migliori promettono di realizzare i desideri del cuore. Incontri fortunati.

Leone

Un lieve malessere, o un calo di tono, v’invoglieranno a dedicare più tempo al riposo e a sottrarvi a impegni non molto graditi. Migliora l’atmosfera in serata. Siete innamorati? Vi prenderà all’improvviso un gran bisogno di tenerezza, di coccole, di braccia aperte in cui rifugiarvi. Siete stabilmente in coppia? Fate tutto il possibile per non urtare la sensibilità del partner.

Vergine

I conti che non tornano amareggiano le giornate? Rallegratevi: oggi potreste ricevere una buona notizia che vi consentirà di tappare qualche falla. Vecchie gelosie riemergono dal passato, dubbi e sospetti mai chiariti o mai espressi. Confidatevi con un amico! L’intestino è sempre delicato, fate attenzione alla dieta. Dormite le giuste ore di sonno e fate del movimento fisico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Aizzata da Marte, la Luna genera strani comportamenti. Capricciosi e volubili, oggi è meglio lasciarvi cuocere nel vostro brodo! Se il partner c’è, farà meglio a tenersi a debita distanza, tanto ai vostri occhi non ne imbroccherebbe una giusta. Un lieve malessere potrebbe essere la spia di un’influenza: si decifrerebbero in questo modo lo sfasamento e il cattivo umore.

Scorpione

Ci voleva proprio la Luna in Cancro per una disposizione d’animo allegra e leggera. Successo visibile in ogni ambito della vostra vita! Un bella girandola di appuntamenti, visite e telefonate che non vi lascerà un attimo di respiro. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, sarete immancabilmente al centro dell’attenzione. Serata memorabile se siete in coppia, ma anche se non lo siete.

Sagittario

Tirate un sospiro di sollievo. Gli impegni sono davvero tanti, ma oggi la fatica non vi spaventa e siete più bendisposti verso gli altri. Magari dovreste chiedere scusa a chi vi circonda per le recenti intemperanze, ma non si può pretendere troppo… Per non creare false aspettative in una storia d’amore alle sue prime battute, procedete per gradi. Datevi tempo per conoscervi.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 24 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potrete dire, grazie ai consigli di una persona saggia e a una vostra inconsueta arrendevolezza, di essere riusciti a sbrogliare un nodo intrecciato. Un amico altruista fa da paciere fra voi e il partner: non deludetelo, metteteci un po’ di buona volontà. Non date troppo peso a qualche piccolo disturbo, probabilmente dovuto alla stanchezza accumulata e a qualche stravizio.

Acquario

Non ci sono grandi novità, ma una silenziosa routine e un’operosità che si rivela produttiva sul piano pratico. Sfruttate il tempo libero per rivolgere attenzioni al corpo. Poco per esultare, ma come sempre chi si accontenta… All’amore chiedete stabilità, non avete voglia di avventure fugaci? Occhio a una persona che non vi perde di vista: “Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”.

Pesci

La Luna nella casa dell’amore rende speciale questo giorno: la sensibilità e la gioia dei sensi riaffioreranno dando vita a momenti deliziosi, di intensa felicità amorosa. L’intesa di coppia sfiorerà, quindi, la perfezione mentre i nuovi amori avranno tutta l’aria di essere molto coinvolgenti. Con il minimo sforzo potrete raggiungere gli obiettivi che vi stanno a cuore.

Questo è l'oroscopo di oggi, 24 gennaio 2024.

