Oroscopo del 26 ottobre, ecco i segni più fortunati del giorno

Amore, lavoro, fortuna e soldi: ecco come trascorreranno la giornata del 26 ottobre i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, giovedì 26 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi sentite irrequieti, insoddisfatti? Non agite e rimanete immobili; non cercate di riempire il vuoto che avvertite, saltando di qua e di là. Quando non si sa che dire o cosa fare, è meglio non dire e non fare niente. Rilassatevi, fermatevi a riflettere! Esternate di più l’amore e la gratitudine verso chi vi ama e vi aiuta ogni qualvolta ne avete bisogno. Fategli un regalo.

Toro

La Luna è in Pesci e la vita vi sorride. Soluzioni inattese, intuizioni geniali, programmi divertenti: prendete la mira e fate centro! Celati tra le pieghe della quotidianità, cogliete rassicuranti segnali che vi guidano verso le mete prefissate. Volete una storia d’amore appassionata, che vi regali emozioni irripetibili? Ebbene, il cielo sopra di voi ve la offra su un piatto d’argento!

Gemelli

Uscite di casa, incontrate gente. Il contatto con gli altri servirà a contrastare la malinconia messa in campo dalla quadratura della Luna. È inutile rimanere in solitudine a rimuginare su quanto invece merita di essere vissuto. Un dono, un fiore o un piccolo oggetto può bastare a dichiarare sentimenti e desideri inespressi. Avete un partner a cui tenete? Sorprendetelo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’umore prende quota e nei viaggi e nelle amicizie tutto fila col vento in poppa. Nonostante l’aria da sognatori, avete delle notevoli capacità organizzative: sfruttatele per dimostrare a chi di dovere il vostro reale valore. Venere (l’amore) e Marte (la passione), in sestile dalla Vergine, prospettano emozioni notevoli. In un modo o nell’altro, riscoprite il gusto d’innamorarvi…

Leone

Le situazioni da tenere sotto controllo sono tante, ma i vostri interventi sono efficaci e risolutivi: dimostrate di essere saggi e misurati nel gestire il denaro. In amore, la comprensione del partner vi rende sicuri e vi permette di fare progetti per il futuro. La salute prima di tutto, impegnatevi per mantenere uno stile di vita regolare e attivo e non cercate alibi per trascurarvi.

Vergine

La Luna in Pesci, con i suoi toni grigi, è insufficiente per crearvi guai seri, ma riesce comunque a trasmettervi una discreta dose di malumore. Siete scostanti, poco comprensivi e disponibili, e pure diffidenti verso chi vi ama: cercate di controllarvi. Non siete molto credibili, se alla prima difficoltà battete in ritirata. Assumetevi la responsabilità di un progetto impegnativo!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È meglio non tergiversare e affrontare di petto i problemi, fornendo risposte decise e concrete, improntate all’estrema chiarezza. Provateci. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti: mieterete consensi! In amore, sentite una forte necessità di conferme, per questo vi rivolgerete al vostro partner per averne precise rassicurazioni. Serata casalinga.

Scorpione

Con la complicità del Sole, della Luna, di Venere e di Marte, riacquistate smalto, grinta, determinazione e tenacia: potete riprendere il controllo della situazione, sfuggitavi completamente di mano nei giorni scorsi. Siete nella condizione ideale per affrontare delle prove impegnative e per superare eventuali incomprensioni di coppia. Fantastici i programmi serali.

Sagittario

Malcontento nei rapporti familiari. Le esigenze vostre e altrui non si incontrano ma voi, invece di cercare un compromesso, puntate allo scontro. Sfogate il nervosismo lasciandovi andare allo shopping, ma gli acquisti sono fuori dal vostro budget. Un po’ la distrazione, un po’ la circolazione, fatto sta che il giorno potrebbe accompagnarsi a qualche problema di udito.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 26 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ottimo giorno, siatene certi. Sarete molto intraprendenti e ricchi di spirito di iniziativa, sicché avrete modo di cimentarvi in molteplici attività e, soprattutto, in divertimenti di tutti i generi, e potrete dedicarvi con profitto ai consueti impegni. Il felice transito della Luna non può che far risplendere maggiormente il vostro fascino: ogni incontro sarà molto promettente.

Acquario

Non s’intravedono particolari novità. Perciò vi tocca rassegnarvi ad affrontare un’altra giornata abbastanza incolore, una come tante. Ma, a ben pensare, il modo di sfruttare la situazione di calma c’è: avete tante incombenze da sbrigare. Se il vostro problema è un po’ di ritenzione idrica, rimediate facendo più movimento. E a tavola siate attenti a limitare l’uso del sale.

Pesci

Godetevi una giornata serena, ideale per incontrare gli amici e rinnovare con tocchi sapienti il look. Un progetto di rilievo decolla: la stabilità e il successo a cui da tempo ambite sono tangibilmente a portata di mano! L’atmosfera affettiva si annuncia vivace e spensierata; apparite disinvolti e saprete destreggiarvi brillantemente tra coccole del partner, svaghi e inviti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay