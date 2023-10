Oroscopo del giorno del 27 ottobre: ecco quali saranno i segni più fortunati

Da Ariete a Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo di oggi, venerdì 27 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

In questa giornata, la Luna trova per ogni scelta coraggiosa una valida ragione. Se amate la montagna, il trekking, l’alpinismo… andate con il vento in poppa! Curiosità, dinamismo e ottime occasioni possono portarvi laddove non avreste mai osato sperare. Avete sottomano gli ingredienti per preparare una torta d’amore golosa: complicità, passione e allegria.

Toro

Coltivate pensieri positivi, regalatevi qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all’esterno, divertitevi; Giove e Venere in ottimo aspetto non durano in eterno. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela! Un piccolo malessere è ingigantito dalla vostra fantasia. Dovreste svagarvi un po’ di più e preoccuparvi di meno.

Gemelli

La Luna, amica, vi garantisce un discreto flusso di energie e di benessere e ciò, nella vita sociale, si traduce in momenti entusiasmanti. Una positiva inclinazione al dialogo vi permetterà di approfondire diverse relazioni. Se si parla d’amore, sentirete il desiderio di essere al centro dell’attenzione della persona amata: sarete ricambiati con attenzioni e coccole a profusione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci sono battaglie astrali in corso poco carine per il Cancro; questo significa scarsa voglia di impegnarsi, di vedere i lati positivi del carattere del partner e delle persone che vi vivono accanto. Con Mercurio e Urano dissonanti, possono manifestarsi alcune forme di chiusura: scarso desiderio di comunicare, preferendo il silenzio trattenuto dall’obbligo di spiegazione.

Leone

Brillanti, allegri e generosi: avete voglia di divertirvi e di vedere che quanti vi circondano si divertono. Molti di voi avvertono anche la necessità di passare ai fatti e di tradurre in pratica progetti e idee, non ve ne state certo con le mani in mano! Se qualche nuvola ha turbato il vostro cielo sentimentale negli ultimi giorni, attendetevi ampie schiarite e toni più luminosi.

Vergine

Se il tempo tiene e le persone vicine ve lo consentono, scappate dalla città; una giornata a contatto con la natura darà all’organismo quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato relax, studiate una strategia per sfuggire alla compagnia di amici e parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli nuovi: evitate svaghi, interessi e compagnie di sempre.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Poco potete fare per controllare l’ostilità della Luna che vi porta stanchezza, nervosismo e irritabilità nella sfera familiare; ma con Mercurio e Saturno che formano armoniosi intrecci non avete nulla da temere. Non prendetevela, quindi, se l’umore non sarà brillante come sempre e se qualcosa non andrà nella direzione sperata. Nessun problema in ambito affettivo.

Scorpione

Sarete un po’ più indecisi del solito, oggi, sul come trascorrere la giornata. Cercate di prendere le cose un po’ come vengono, senza crearvi eccessive aspettative, anche verso voi stessi, e vedrete che le cose scorreranno in maniera più fluida e armoniosa. In amore, vi sentirete ricchi di slanci e di entusiasmo, e sarete prontissimi a inondare il partner di baci e di attenzioni.

Sagittario

Il trigono euforizzante della Luna in Ariete vi spedisce al settimo cielo. Serenità, buonumore, viaggi, visita a mostre o a città d’arte. Amore vivace. Una gita romantica, una gradita novità, una dichiarazione a sorpresa, una scoperta sensazionale. È un buon momento da vivere in totale leggerezza di spirito. “Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c’è certezza”, diceva il Magnifico.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 27 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Iniziate la giornata… con il piede sbagliato, con vari imprevisti e battibecchi scatenati da tensioni più apparenti che reali. Occhio ai parcheggi, all’eccesso di velocità: un’infrazione potrebbe costarvi una multa salata! Nella coppia un senso d’insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo.

Acquario

Che allegria con la Luna in Ariete! Disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso capace di trascinare anche i più pantofolai. Tutto fila liscio come l’olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti! Senza un pensiero al mondo ve la spassate e spendete allegramente in shopping, escursioni e divertimenti. Denaro impiegato più che bene.

Pesci

È una tranquilla giornata di riposo, di quelle a tutto relax come piacciono a voi. Potrete stare più tempo con chi amate, in famiglia o con voi stessi! Una piccola sorpresa sul fronte economico vi farà sentire liberi di soddisfare qualche capriccio. Un velo di dolcezza avvolgerà il vostro rapporto di coppia: ce la metterete tutta per venire incontro alle esigenze della persona amata.

Questo è l’oroscopo di oggi, 27 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay