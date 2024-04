L’oroscopo della domenica, i segni fortunati del 28 aprile 2024

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, domenica 28 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza. Avrete delle possibilità di soddisfazioni personali grazie a nuove attività. L’amicizia sta in primo piano oggi.

Toro

Potrete trovare un modo intelligente di affrontare le cose, il che renderà il dialogo con chi vi circonda più facile. Vi sentirete più dinamici e avrete un grande desiderio di libertà. Concedetevelo. Il movimento e la rappresentazione scritta sono all’ordine del giorno. Cambiate il programma della giornata di conseguenza.

Gemelli

Sembrerete più profondi del solito agli occhi di chi vi circonda e questa sarà la chiave del vostro successo oggi. Siete troppo preoccupati per gli altri, quindi fate una pausa… È vero che non siete a conoscenza dei vostri limiti. Concedetevi un po’ di riposo. Non lasciate che gli altri vi diano fastidio e vi impediscano di fare ciò che dovete.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Dovrete prendere un impegno se volete che i vostri piani procedano senza problemi: adottate una visione a lungo termine. I muscoli che avete allenato di recente si faranno sentire, quindi rallentate e rilassate il vostro corpo. Non avrete problemi a sottolineare gli errori degli altri, ma attenzione a come reagiranno!

Leone

La chiarezza delle vostre idee vi farà conquistare qualche simpatizzante e la vostra passione stupirà. Sarete perfettamente fiduciosi nella vostre capacità di affrontare i vostri obblighi, ma potreste anche rilassarvi. Avrete la possibilità di dimostrare a voi stessi che avete più libertà di agire di quanto non pensate. Uscite dai vostri confini!

Vergine

Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete in forma e le vostre energie sono in equilibrio. La vostra allegria e il vostro entusiasmo vi si addicono bene, ma attenzione: ciò genera dell’invidia intorno a voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi. La vostra disponibilità ad ascoltare sarà una fonte di armonia per tutti. State sfidando la sorte, per fortuna avete energia da vendere! Trovate un po’ di tempo per prendere una pausa da quello che state facendo. Sarete in grado di difendere la vostra causa con forza.

Scorpione

Vi dedicherete ad abbellire l’ambiente circostante, ma avrete anche bisogno di risolvere le vostre faccende. Non sguazzate nelle vostre emozioni: indebolisce la vostra energia. Avete bisogno di parlare apertamente per rimontare il vostro morale. Rettificherete alcune situazioni poco chiare e tempestose che sono venute a crearsi lo scorso anno. Ve la caverete.

Sagittario

Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Concedetevi delle pause durante il giorno e non abbiate paura di fare un passo indietro per supportare i vostri nervi. Avete intenzione di dare una mano a coloro che vi circondano oggi: fatelo, riceverete molta gratitudine in cambio.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 28 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sentirete un grande bisogno di privacy. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo la sua dose di riposo. Sarebbe un bene concederglielo. Sarete particolarmente pronti ad ascoltare e a collaborare con gli altri.

Acquario

Il ritmo di vita s’intensifica, ma non dimenticatevi di voi stessi. Sentirete il bisogno di stare da soli e avrete una reale necessità spirituale di riconcentrarvi su voi stessi. Il vostro senso dell’umorismo sarà necessario per evitare conflitti. Attendete un paio di giorni prima di iniziare qualcosa d’importante.

Pesci

I vostri legami con i più giovani vi porterà gioia. Liberatevi da dubbi inutili. State ascoltando di più il vostro corpo e questo renderà più facile mantenere un equilibrio. Prendetevi cura delle vostre ossa. Evitate progetti dubbi e incerti. Non lasciatevi distrarre: state proseguendo nella giusta direzione.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

