Oroscopo del giorno del 28 febbraio 2024: i segni più fortunati secondo le Stelle

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Volgete al positivo le vostre energie, consolidando ciò che vi interessa ed eliminando senza rimpianti ciò che costituisce un ostacolo, un problema: indirizzate i vostri sforzi verso mete concrete e realistiche. In amore, il periodo è piuttosto curioso, ma tutto sommato non vi dispiacerà, perché l’imprevisto e l’imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti che alimentano l’amore.

Toro

Giornata sotto tono. Avvertite la tensione di un giorno caotico e con imprevisti non sempre graditi! Nel rapporto di coppia non vi sentite abbastanza amati e, quindi, potreste assediare il partner con pressanti richieste di rassicurazione fino ad innescare tensioni. Prestate attenzione al vostro benessere, scegliendo ciò che vi assicura piacere, relax e divertimento.

Gemelli

L’astro notturno transita nella sesta Casa e vi permette di stare in armonia con una persona che considerate speciale; riuscirete a comunicare bene con chiunque, e a parlare di argomenti spesso considerati scomodi. Accettate la proposta di amici pazzerelli ma molto divertenti: avete bisogno di scrollarvi di dosso la stanchezza accumulata nel corso della settimana.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna, amica, vi offre l’occasione per farvi perdonare dal partner qualche peccatuccio a suon di effusioni e di una sorpresa significativa. Voglia di nuovi orizzonti, creatività e recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi… Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso: nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi.

Leone

Il vostro umore oggi non sarà dei migliori, a causa di alcuni transiti negativi: apparite infatti dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo. Se avete un problema con qualcuno, non tergiversate nel chiarire subito la questione.

Vergine

Si profila una giornata positiva e intensa per le relazioni, che sapranno essere appassionate. Se vi legherete a persone di altre città, non vi costerà nessuna fatica raggiungerle. Se siete stabilmente in coppia, farete toccare il cielo con un dito al partner. Spenderete molte energie per lo sport preferito e non vi lascerete sfuggire nessuna occasione di divertimento.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata porta serenità. Giornata ideale per sistemare questioni in sospeso o riparare qualcosa in casa. Nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. Pelle secca o screpolata? Per renderla più morbida miscelate alla crema abituale qualche goccia di olio essenziale di legno di rosa.

Scorpione

Vi sentirete i protagonisti assoluti di questa giornata: a tutto ciò che farete darete un’impronta molto personale, che riscuoterà consensi e simpatia in ogni ambiente. La serata si annuncia magica per tutti gli innamorati che troveranno nell’intesa sessuale con la persona amata i momenti più alti della loro relazione sentimentale. Complimenti! Successi sportivi.

Sagittario

Arriva il momento di mettere ordine nelle carte e nei conti di casa, di verificare che scadenze e pagamenti siano stati rispettati. Sembra il giorno giusto anche per mettere a fuoco un progetto o un programma che vi preme molto. Sotto il profilo sentimentale qualcuno capirà qual è il partner giusto, altri decideranno d’interrompere una relazione in crisi, ormai giunta al capolinea.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 28 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Scorpione vi rende davvero inarrestabili. Forse non state correndo, ma ogni passo vi porta più vicino alla vostra meta! D’altronde la pazienza è una dote che non vi manca e potete davvero approfittarne… In amore, invece di nascondervi dietro a un paravento, prendete coraggio e mostratevi apertamente a chi più vi piace. Questa sarà, alla fine, la mossa vincente!

Acquario

Se non avete le idee chiare non mettevi a discutere su una faccenda economica, anche se credete di avere le carte in regola per poterlo fare. Non intestarditevi in un’idea o in un progetto che non ha ampi margini di possibile successo. Se siete stabilmente in coppia attenti a come condurrete il gioco amoroso: una svista, una piccola distrazione potrebbe costarvi cara!

Pesci

Favoriti dalla Luna in Scorpione, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza! Rapporti distesi con il partner, comunicazione fluida con gli amici. Ideale per una rimpatriata. Sorridenti e concilianti, con il partner oggi siete uno zuccherino, vi prendete a cuore i suoi desideri per il piacere di farlo felice.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay