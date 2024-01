L’oroscopo di martedì 30 gennaio: previsioni segno per segno

Ecco i segni più fortunati secondo le Stelle: previsioni su amore, soldi e lavoro da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 30 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avete proprio voglia di veder coronate da successo le vostre iniziative: non potrebbe andare diversamente con Mercurio al Medio Cielo. Aspirazione più che legittima, soprattutto se non avete nulla da rimproverarvi circa l’impegno e la serietà con cui avete lavorato finora. Occasioni intriganti in amore, se avete già un partner sarete sensuali. Curate aspetto e bellezza.

Toro

La Luna agisce da alleata e in fatto di intuizioni, disponibilità e sentimenti oggi date il meglio di voi… Con intelligenza e uno straordinario sangue freddo, riuscirete a gestire una faccenda piuttosto delicata. Alla grande il fronte professionale: con il minimo sforzo riuscirete a portare a termine una trattativa molto vantaggiosa per voi.

Gemelli

Dovrete fare buon viso a cattivo gioco, e accettare un cambio di programma per qualche imprevisto che si verificherà nell’arco della giornata. Un po’ di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Scende l’umore e inevitabilmente precipita anche la vitalità; l’obiettivo primario è quello di non disperdere inutilmente le energie.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

A livello emotivo, oggi, godete di una certa calma, e questo ha dei riscontri positivi nella sfera lavorativa. Proponete e realizzate progetti a breve termine. La resa sarà eccellente, i risultati all’altezza dei vostri sforzi e delle vostre aspettative! In serata, momenti di felicità saranno alla portata di tutti coloro che sono innamorati e in coppia. Incontri per i più giovani.

Leone

Serena la giornata grazie a Giove che appoggia la Luna nel secondo Campo. È la situazione ideale per regalarvi qualcosa di bello. Buone opportunità, incontri intriganti, progetti che decollano meglio del previsto e con soddisfazioni economiche. La vita sociale procede bene ma il settore delle relazioni vi impegna in interminabili discussioni: comunicare è un’arte, imparatela.

Vergine

Luna e Giove nel segno vi riservano una giornata assolutamente favorevole. Sfornerete idee geniali e non mancheranno spunti per nuovi progetti che si riveleranno fortunati e di successo, procurandovi anche gli appoggi giusti al momento giusto e guadagni molto soddisfacenti. Tutto bene anche sul fronte sentimentale: è un periodo d’oro, la serata sarà dolce e serena.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il Sole garantisce conferme e successi. Tanti progetti che da tempo attendono il varo giungeranno finalmente in porto! Carismatici e persuasivi, spopolate tra le amicizie e guadagnate prestigio anche fuori del vostro ambiente. Se avete in programma di cambiare casa, ristrutturarla o renderla più bella, questo indubbiamente è il momento giusto per attivarvi.

Scorpione

La Luna instaura intorno a voi un clima tranquillo ma niente affatto noioso. Comunicativa in risalita, intese recuperate e guadagni robusti. Se avete questioni in sospeso da sistemare, concludete in fretta! In coppia la comunicazione migliora sensibilmente. Mostrandovi teneri, ma non troppo arrendevoli, otterrete tutto ciò che desiderate.

Sagittario

Gli investimenti, le transazioni e le compravendite sono produttive, vale la pena di impegnarvi a fondo. Umore ballerino. Evitate tensioni e discussioni per stupidaggini con il partner e i familiari. Rilassatevi e accettate i regali che la vita vi offre! Se dovessero presentarsi delle difficoltà saranno di breve durata e non pregiudicheranno nessuna situazione per il futuro.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 30 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna e Venere promettono un’ottima resa negli affari di cuore. A un’insolita audacia si aggiunge un sex appeal speciale. In fatto di conquiste e di divertimento, la giornata supera di gran lunga le vostre più rosee aspettative. Tutto ok anche sul fronte lavorativo, con Giove amico. Le soddisfazioni e i riconoscimenti alla bontà del vostro operato non dovrebbero proprio mancare.

Acquario

La Luna in Vergine, come sempre, in fatto di intuito e buon senso è una mano santa… In più, oggi, grazie al supporto di altri astri sistema anche le faccende finanziarie. Potreste avere un’occasione irripetibile per migliorare guadagni ed entrate! La situazione affettiva, oggi, è in piacevole subbuglio. Avventure, sorprese, batticuori, tenerezze e coccole a oltranza.

Pesci

Rallentamenti e ritardi sul lavoro generano ansie difficili da tenere sotto controllo, se non facendo ricorso alla razionalità. Dovreste fare una serena autocritica, ampliare la flessibilità, riconoscendo i vostri errori. Errare è umano! Dovrete sacrificare un po’ della vostra libertà per entrare nel magico sodalizio dell’amore di coppia. A voi scegliere se il gioco vale la candela…

