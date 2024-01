Oroscopo del giorno, le previsioni di mercoledì 31 gennaio per tutti i segni

Ecco i segni più fortunati e le previsioni su amore, lavoro e soldi per tutti, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un dubbio tormenta, in questo momento il vostro cuore. L’ombra del sospetto si aggira furtiva… Cercate di non attribuire significati speciali a gesti o parole che non simboleggiano nulla, siate obiettivi e sereni: molte delle ombre che Luna e Venere disseminano nella vostra sfera affettiva si diraderanno in un istante. Cielo grigio anche sul fronte professionale. Attenti.

Toro

Date forza alle vostre idee e accogliete il nuovo nella vostra vita: astri incoraggianti sono a vostra disposizione per darvi fantasia, forza e un valido aiuto a prendere decisioni importanti nell’ambito privato e professionale. Viaggiate, muovetevi, osate e vedrete che non ve ne pentirete! Buon giorno per portare a termine affari, per sistemare questioni in sospeso.

Gemelli

Il Trigono di Aria, Sole-Luna garantisce una giornata super. La vostra vita è movimento, divertimento e in qualche caso viaggio: nulla vi stimola più del lontano. Benone per chi ha in programma prove, esami o affari di una certa importanza. Farete un figurone anche a un meeting, dove il vostro intervento lascerà il segno, di voi si parlerà a lungo e in termini entusiastici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci saranno degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo: rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere risultati adeguati all’impegno profuso. Ponderate le vostre mosse! Parliamo d’amore. Chi è stabilmente in coppia potrebbe avvertire una vaga insofferenza per la routine; avete voglia di ritrovare emozioni che temete ormai appannate.

Leone

Il cielo è un tripudio di astri benevoli: vi sentite in grado di fare tutto, non conoscete timori o titubanze. La fortuna è dalla vostra, ma non approfittatene troppo; un po’ di prudenza non guasterà. Chi si fosse impigrito nella routine si attivi e cerchi di valorizzare le proprie qualità o rendere più interessante la propria professione. Tutto bene per quanto riguarda l’amore.

Vergine

Plasmare, creare, costruire, agire: questo è il vostro attuale desiderio. Mettetevi al lavoro per rendere reali le vostre idee, oggi siete sostenuti da una mente lucida e dalla capacità di prevedere le mosse degli avversari. Come dice il proverbio, “bisogna battere il ferro finché è caldo”, e questo giorno lo porterà alla temperatura giusta per ottenere quello che desiderate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il passaggio favorevole della Luna indica una grande protezione da parte di nuovi e vecchi amici e di gente autorevole. Oggi sogni e speranze hanno validi input e la giusta dose di fortuna per concretizzarsi! Single? Preparatevi a un incontro con una persona che vi farà venire i brividi come nessun altra. Potrebbe appartenere ai Gemelli, al Sagittario o all’Acquario.

Scorpione

Non avete ben chiaro come reagire ai probabili imprevisti cui la Luna vi metterà di fronte: sarete pertanto indecisi e titubanti come non mai. Cercate almeno di tamponare le situazioni più importanti o urgenti, tutto il resto può attendere. Prospettive poco lusinghiere, in fatto d’amore: la totale indisponibilità ad ascoltare le esigenze del partner non vi porta molto lontano.

Sagittario

Si concentrano proprio in questi giorni i fermenti creativi migliori per dare una svolta decisiva alla vostra vita professionale. Nonostante la stanchezza, in questo momento siete in grado di produrre molto bene a patto di non dare spazio a progetti annebbiati e di non affezionarvi esclusivamente alle vostre opinioni. In ripresa l’umore e l’atmosfera affettiva. Viaggi. Novità.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 31 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Chiedere la luna? Oggi non è proprio il caso, considerando che proprio l’astro in questione ha innescato una difficile quadratura al segno. Spazientirsi non serve proprio a niente. Il vostro cattivo umore non farebbe che peggiorare la situazione! Anche se siete molto impegnati e pure un po’ stanchi, non cedete alla tentazione della sedentarietà: ci vuole movimento moderato.

Acquario

Si profila una giornata gradevole, che vede come protagonisti i settori dello svago e dell’amicizia. Ingredienti ideali per un ottimo cocktail! Mille, e forse anche di più, i modi che vi vengono in mente per organizzare un’uscita con gli amici. In coppia le acque sono più tranquille, poco emozionanti; ma oggi avete la fantasia e le idee giuste per inventarvi qualcosa di malizioso.

Pesci

Pianeti che vi ostacolano oggi non ce ne sono, quindi non avete scuse: lasciatevi alle spalle i deludenti ultimi giorni e ripartite a pieni giri. Riorganizzatevi con cura e stabilite le vostre priorità: tutto il resto verrà da sé. Una piccola burrasca nella vita di coppia, che passerà velocemente, vi fornirà una valida scusa per fare la pace col partner. Ottime opportunità nel lavoro.

Questo è l’oroscopo di oggi, 31 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay