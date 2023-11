Oroscopo del giorno, dall’amore ai soldi: previsioni del 7 novembre

Lavoro, amore, soldi, fortuna: ecco cosa prevedono le Stelle nell'oroscopo del giorno di martedì 7 novembre.

Oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non avere le idee chiare vi porta a imboccare molte strade contemporaneamente, ma a non percorrerne nessuna sino in fondo. Fermatevi a riflettere, nella quiete riuscirete a capire cosa desiderate davvero e a ridimensionare i vostri guai. Muovetevi assecondando i bisogni del corpo. E non sentitevi in colpa, se a causa della stanchezza declinate un invito degli amici.

Toro

La Luna in Vergine soddisfa ogni aspettativa. Il conto in banca gongola. I rapporti si fanno distesi grazie a un pizzico di disponibilità in più, progetti e iniziative portate avanti con ragionevolezza e ottimismo promettono di arrivare in porto. Grazie alle coccole del partner potrete dedicarvi a una serata assolutamente rilassante. I single fanno breccia in fortezze inespugnabili.

Gemelli

Meglio prendervi con le pinze, oggi che la Luna transita nel segno della Vergine. Inflessibilità e illogicità non vi aiutano nei rapporti familiari. Nel mirino faccende domestiche, finanze e questioni relative all’abitazione che vi procurano un po’ di ansia! Nonostante la comunicativa brillante, fate fatica a condividere emozioni, sensazioni e pensieri con il vostro lui o la vostra lei.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo odierno… è rassicurante per le ansie del cuore. Le intenzioni e i sentimenti di chi vi interessa sono forti e sinceri! Proposte audaci e inattese da parte di un amico vi mettono in serio imbarazzo. Prendere o lasciare? A voi la scelta. L’agenda è piena di appuntamenti, ma riuscite a considerare ogni impegno come uno stimolo: con il passo giusto, tutto sembra più facile.

Leone

Giornata produttiva dal punto di vista delle finanze. Debiti in riscossione, buone notizie in merito al rendimento dei vostri investimenti. Sono tante le piccole questioni da sistemare, ma stranamente oggi le sbrigate in fretta e con piacere. Per il vostro benessere non c’è medicina migliore di una vita quotidiana animata, riempita vivacemente da hobby, amici e lavoro.

Vergine

Magnifica giornata griffata da cielo meraviglioso. Tutto fila liscio e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolvono quasi da soli! Faccende domestiche, lavoro e investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Un piccolo dono scelto con il cuore può dire alla persona amata quello che a parole non sempre riuscite a esprimere. Sarete ricambiati!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una giornata di ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e di individuare le vostre reali esigenze. Apatia e pigrizia, oggi, faranno la parte del leone, creandovi qualche problema, qualche momento di malumore; non c’è comunque motivo di rattristarsi solo perché oggi non è un giorno da leoni. Pazientate fino a sabato!

Scorpione

Potete affrontare tranquillamente questioni impegnative o trattare affari delicati. Precisi, concreti, fortunati e soprattutto sicuri di voi stessi! La giornata scorre senza scosse, ideale per occuparvi della casa o per far visita a un amico che non vedete da tempo. Una serie di strane coincidenze potrebbe essere la causa di un incontro interessante, da non sottovalutare…

Sagittario

Lo sguardo della Luna in Vergine non è molto benevolo nei vostri confronti e quindi può crearvi qualche disagio, soprattutto in pubblico. Occhio agli investimenti, agli acquisti e alle finanze; non fate il passo più lungo della gamba e non rischiate. Un po’ di mal di gola? Venti gocce di olio di propoli mescolate a miele e diluite poi in acqua per gargarismi o da bere tre volte al dì.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 7 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se è giunto il momento di un chiarimento in famiglia e nella coppia, con la Luna favorevole avete finalmente il via libera… Vi muoverete con lucidità, fermezza ed esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni! Sul lavoro alcuni compiti vi stanno mettendo sotto torchio, ma in compenso non mancano le gratificazioni sia economiche che personali.

Acquario

La necessità di sistemare il bilancio vi impegna più del solito? Affidatevi a qualcuno competente ed esperto che ritenete degno di fiducia. Preziose opportunità professionali, che da tempo inseguite, potrebbero essere a portata di mano. Se farete un piccolo sforzo per andare incontro alle esigenze del partner, l’armonia che ne deriverà sarà uno stimolo a guardare avanti.

Pesci

Nonostante gli appoggi di Sole, Mercurio e Plutone, la Luna in Vergine non può fare a meno di crearvi qualche complicazione: si prevedono distrazioni, incomprensioni con il partner e gli amici, disguidi negli spostamenti, acquisti incauti. Difficoltà digestive? Innanzitutto badate a quel che mettete nel piatto, mangiate lentamente ed evitate il pisolino dopo pranzo.

