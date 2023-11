Amore, soldi e fortuna: ecco l’oroscopo del giorno dell’8 novembre

Previsioni dell'oroscopo del giorno per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 8 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non esagerate in battutine pungenti, soprattutto col vostro capo: potrebbe saltargli la mosca al naso! Visto il passaggio lunare, è proprio il caso di rimandare decisioni importanti e di evitare discussioni o competizioni. Siete single? Cominciate a sognare. Vi attende un grande successo: l’incontro con una persona capace d’imprimere una svolta sostanziale alla vostra vita.

Toro

Giornata magnifica per molti di voi. Avete in mente un milione di idee, tutte da mettere in pratica: un istante per organizzarvi e siete già in azione, come al solito da protagonisti assoluti e indiscussi. Un’immaginazione molto sbrigliata, collegata alla giusta dose di concretezza, vi guida verso la soluzione di una questione spinosa. Forti emozioni in campo amoroso.

Gemelli

La situazione astrale è ancora confusa, non ha alcuna intenzione di delinearsi; non sapete che pesci prendere, non trovate una via d’uscita. Vi sembra, al contrario, di avere le idee sempre più nebulose. Pazientate fino a domani sera! Siete alle prese con qualche conto che non vuol saperne di quadrare? Per far felice il partner, forse avete ecceduto un po’ nelle spese.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna odierna vi fa sentire attivi e dinamici, trasmettendovi una robusta dose di buonumore, che voi saprete come investire al meglio: vi sentite carichi d’idee e impazienti di metterle in pratica. Finalmente è il momento di agire! Se ritenete la vostra relazione affettiva povera di stimoli, di novità, di emozioni, anziché cercare evasioni, meglio adoperarsi per rivitalizzarla.

Leone

Stelle dinamiche stimolano il senso del dovere e il vostro dinamismo: in questo momento siete particolarmente acuti e veloci nell’afferrare le connessioni delle diverse situazioni. Davvero bravi! Con i transiti che vi ritrovate sopra il capo, potete permettervi, perciò, quei cambiamenti che da tempo volete attuare. Movimento di denaro, sia in entrata che in uscita.

Vergine

Se questa giornata è una bellezza, buona parte del merito va alla Luna nel vostro segno e allo sprint che immancabilmente essa vi infonde: potrete giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso abbiate qualche indecisione da dissipare. Contatti importanti, divertimenti. Siete single? Avete il cuore libero? Qualcuno sta aspettando che facciate il primo passo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un pizzico di stanchezza dovete metterla in conto, con Marte indifferente che vi lascia un po’ a corto di energie; anche le motivazioni scarseggiano. Niente di cui preoccuparsi, comunque; avete i giusti appoggi per cavarvela egregiamente. Ormai il partner lo sa: se c’è da imprimere ordine e organizzazione al ménage, non è su di voi che deve contare. Ma vi ama lo stesso.

Scorpione

La Luna in aspetto amico porta successi sociali e professionali: l’unico rischio è quello di suscitare l’invidia altrui. Reazione comprensibile, se continuate a vantarvi delle vostre imprese con chiunque vi capiti a tiro. Troppo presi dai nuovi orizzonti che in materia di lavoro si schiudono, finite con il trascurare e porre in secondo piano l’amore. Per fortuna esistono gli amici…

Sagittario

Siete giù di corda e piuttosto esitanti: colpa della Luna in quadratura che, pur viaggiando silenziosa, riesce comunque a confondervi. Non entrate in ansia e prendete la vita con disinvoltura, senza farvi condizionare da falsi problemi. Non avrete nessuna intenzione di porgere orecchio ai problemi del partner, perché sarete troppo impegnati ad ascoltare solo voi stessi.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 8 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata da 10 e lode, grazie alla Luna in un segno amico. Se per lavoro vi muovete spesso, inizia un periodo di continui andirivieni: viaggiate come trottole e ne siete ben felici. Filano lisce le trattative d’affari, se avete un’attività autonoma. Se avete un amore a cui tenete, provate a reinventarvi i parametri della relazione, a sorprendere il partner con qualche cosa di folle.

Acquario

Ci sarà la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Chi, nei giorni scorsi non vi dava ragione su una cosa che ritenete importante sarà oggi costretto a rivedere le proprie posizioni. Siete felicemente in coppia? Vi attende una serata emozionante. Be’ ci sarà anche qualche piccolo scontro, ma avrà la funzione di rendere più appassionato e coinvolgente il rapporto.

Pesci

Ben cinque pianeti dissonanti al vostro segno, annunciano imprevisti e attriti vari. L’unico modo per fronteggiare la difficile situazione, per ora, è fare buon viso a cattivo gioco! I continui sbalzi di umore, uniti all’irritabilità che oggi vi accompagna per l’intera giornata, metteranno a dura prova la pazienza del partner. Rilassatevi, svagatevi, pensate in positivo!

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay