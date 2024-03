Oroscopo di sabato 9 marzo 2024: ecco i segni più fortunati del weekend

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 9 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Mettere finalmente le cose in pratica vi porterà più soddisfazione oggi. Sarà voi a rischiare di stancare le persone che vi circondano oggi! Fate attenzione a non spingere i nervi al limite, né i vostri ne quelli altrui. Sarete apprezzati per il vostro ottimismo e spontaneità oggi. Rimanere da soli rovinerebbe un buon potenziale.

Toro

Avrete modo di correggere un errore commesso in passato e che grava ancora su di voi. Buone notizie in vista. Prendetela alla leggera. Sarete troppo richiesti, con esaurimento nervoso e mentale. Avete bisogno di imporre dei limiti. La vostra testardaggine vi ripagherà. Vedete chiaramente le intenzioni degli altri e questo vi fa guadagnare tempo.

Gemelli

Non saprete da dove cominciare e tutto a un tratto sarete assaliti da mille impegni, stabilitevi quindi delle priorità. Attingerete alle vostre risorse per riuscire a gestire le attuali attività. Pensate a evadere con i vostri amici e i vostri cari. Sarete pronti a rendervi utili agli altri, così il vostro apporto e la vostra influenza saranno evidenti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potrete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione che renderà più facile la vita. Desiderate la libertà e vi sentite più reazionario: prendete fiato. Riuscite a mescolarvi con persone di tutte le provenienze e fare una buona impressione sulla gente.

Leone

La vostra estrema sensibilità vi spinge verso i vostri simili. Non ascoltate le opinioni che vi circondano, meglio andare dal medico ed evitare cattivi consigli. Attenti al vostro entusiasmo, potrebbe farvi parlare troppo presto. Ci sono altri modi di fare le cose, aspettate il vostro momento.

Vergine

Il vostro ottimismo è contagioso e riuscirete a conoscere nuove persone. Sarete al top della forma, cogliete l’occasione per limitare alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita. Migliorerete le vostre doti da negoziatore. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sentite a vostro con voi stessi e una ventata di ottimismo vi darà un’immagine colorata della vita! Se vi sforzate di temperare la vostra impazienza, vincerete oggi. Il crescente ottimismo vi dà una sferzata di energia. C’è modo di stringere alcune alleanze favorevoli. Aprite i dialoghi per avere questa possibilità.

Scorpione

Motivati e ottimisti, sarete perfetti a trascinare le persone: è il momento di difendere la vostra causa. Avrete un po’ di difficoltà a tenere il passo con il ritmo delle cose: una boccata d’aria potrebbe aiutare, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Preferite complicità a lotte di potere. Avete un grande successo nello stabilire relazioni soddisfacenti.

Sagittario

I vostri piani sono diventati più chiari e riuscite a mettere gli sconvolgimenti in prospettiva da sormontare. Avete più controllo delle vostre emozioni e di conseguenza più energia: è per questo che siete in buona forma. Sarete più profondi oggi. Tuttavia, non siate sprezzanti nei confronti di chi è diverso.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 9 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato, bisogna superarvi. È un buon giorno per tutto ciò che riguarda le procedure ufficiali, giuridiche e amministrative: cogliete questa opportunità!

Acquario

Il crescente ottimismo vi fa guardare positività. Le feste sono all’orizzonte. È necessario assicurarvi di non essere troppo duri con voi stesso. Avete consumato le vostre riserve. Trarrete vantaggi a prendere le distanze dalle procedure standard che regolano il vostro ambiente e a metterle in discussione.

Pesci

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso. Le opportunità si presentano laddove sono interessate nuove connessioni. Abbiate fiducia, sono positive a lungo termine.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay