Oroscopo oggi Bilancia

Oroscopo del giorno, segno Bilancia

Da Oroscopi.info

Tenete duro, non lasciatevi impressionare dalle situazioni che non vanno; analizzate la questione attentamente e accontentatevi di quello che avete. Non è il caso di forzare i tempi, pazientate ancora un po’; presto le cose di sicuro miglioreranno. Consigliabile anche un po’ di moderazione sul piano alimentare, anche se le tentazioni in questo mese saranno molte.

Per leggere l’oroscopo degli altri segni clicca qui

Foto dei segni zodiacali da Pixabay – Darkmoon_Art