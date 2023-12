Oroscopo oggi Gemelli

Oroscopo del giorno, segno Gemelli

Date un colpo di spugna a quegli avvenimenti che in passato vi hanno deluso e che oggi vi rendono insicuri e dubbiosi. Dovete credere di più in voi stessi! Non adombratevi ogniqualvolta quell’amico non si comporta come vorreste invece che faccia… Tirate i cordoni della borsa, urge un piano di contenimento. Uscite con poco contante, lasciate a casa la carta di credito!

Foto dei segni zodiacali da Pixabay – Darkmoon_Art