Oroscopo di oggi, giovedì 22 giugno: Cancro sempre più sexy, Vergine inquieta

Oroscopo di oggi, giovedì 22 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni dello zodiaco: le indicazioni delle stelle.

Oroscopo oggi, 22 giugno 2023: da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna oggi si trova in aspetto armonico nel segno amico del Leone, insieme a Venere e a Marte. Sarete in grado di comunicare in modo efficace e di trasmettere la vostra passione agli altri, diventando un vero e proprio punto di riferimento per chi vi circonda.

Toro

La quadratura della Luna in Leone oggi vi potrebbe rendere un po’ troppo orgogliosi e poco disposti a compromessi, il che potrebbe causare tensioni nelle relazioni. Il vostro partner non saprà proprio come prendervi ed è possibile che entro la fine della giornata scatti un brutto litigio tra voi.

Gemelli

Il sostegno che oggi vi darà la Luna in Leone sarà veramente importante. Svegliarsi con tanta voglia di fare e di vivere è il modo migliore per fare in modo che le cose prendano la piega desiderata. Sul lavoro avrete una buona opportunità per far carriera.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giove presente in Toro, in aspetto armonico, vi rende sempre più affascinanti. Spesso siete apprezzati per la vostra ingenuità, che vi rende prede molto ambite. In questo periodo però state acquisendo più sicurezza in voi stessi e siete più sensuali che mai.

Leone

Solamente voi sapete quale può essere la strada migliore per raggiungere il successo: date quindi ascolto al vostro istinto, che oggi vi supporterà alla grande. Gli influssi armonici della Luna presente nel vostro segno vi incoraggiano a credere in voi stessi.

Vergine

La rabbia che avete dentro e che state covando da un po’ deve essere espressa e non trattenuta. Stareste solo male a tenervi tutto dentro. Saturno si trova ancora in posizione dissonante in Pesci e vi rende molto tesi e inquieti dal punto di vista emotivo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna in aspetto positivo in Leone potreste essere proprio voi a movimentare una giornata un po? piatta, prendendo iniziative che potrebbero avere successo, anche se comporteranno qualche rischio. La vostra intraprendenza coglierà di sorpresa alcune persone.

Scorpione

Oggi sarà davvero molto importante che ascoltiate le vostre percezioni: la dissonanza della Luna in Leone vi farà sentire scollegati dai vostri desideri e, se non fate attenzione, rischiate di acconsentire a fare qualcosa che in realtà non volete veramente.

Sagittario

Grazie alla presenza della Luna armonica in Leone le quotazioni delle vostre energie sono in rialzo così come la vostra capacità di iniziativa. Potreste riscoprire vecchi interessi e rispolverarli con entusiasmo, al punto da trasformarli in progetti concreti.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 22 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giove e Urano presenti nel segno amico del Toro vi farà sentire veramente in buone mani, come se una protezione invisibile fosse sempre pronta a intervenire nei vostri confronti. Sarà così infatti: oggi riuscirete a farla franca in ogni occasione e ve la caverete benissimo in società.

Acquario

La presenza di Luna, Venere e Marte nel segno del Leone vi costringerà alla lotta, e nessuno vi regalerà nulla. Se vi sembrerà di non essere compresi, non temete: è davvero così. Dovrete impegnarvi per far sì che la situazione non degeneri completamente.

Pesci

La presenza di Nettuno nel vostro segno non vi rende soltanto più dolci e affabili di quanto già non siate ma vi rende addirittura più belli! La serenità e uno stato d’animo positivo sono infatti in grado di trasformare un volto e di renderlo più luminoso.

Questo è l'oroscopo di oggi, 21 giugno.

