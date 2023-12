Oroscopo oggi Leone

Oroscopo del giorno, segno Leone

Da Oroscopi.info

Se avete intenzione di fare acquisti magari per la casa o per la vostra attività, oggi è un giorno decisamente poco favorevole per mettervi in moto: il braccio di ferro tra Luna e Mercurio segnala problemi col denaro, sia in entrata che in uscita. In coppia non date per scontato ciò che non lo è, ribadite da un lato il vostro affetto e dall’altro le reciproche responsabilità e i doveri.

Foto dei segni zodiacali da Pixabay – Darkmoon_Art