Oroscopo oggi Toro

Oroscopo del giorno, segno Toro

La Luna in Vergine oggi simpatizza con Giove. Trovandovi con delle persone, saprete istintivamente che cosa stanno pensando in quel preciso momento. Proprio per questo sarà bene evitare di frequentare coloro che hanno pensieri e sentimenti negativi! Bei momenti trascorsi con la persona amata. Single? Potrebbe nascere sotto stelle amiche una romantica storia d’amore.

Foto dei segni zodiacali da Pixabay – Darkmoon_Art