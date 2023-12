Oroscopo oggi Vergine

Oroscopo del giorno, segno Vergine

Da Oroscopi.info

Il periodo è fortunato, siete vivamente invitati ad approfittarne: Luna, Giove e Plutone vi sponsorizzano! Sul lavoro datevi da fare, senza però dimenticare la vostra indiscussa e ben apprezzata accuratezza. In campo amoroso lasciate fluire desideri e slanci con la vostra dolce metà. Siete single? Non fatevi pregare troppo per un’uscita: siate più spontanei e convinti.

