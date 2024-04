Oroscopo dal 15 al 21 aprile 2024, ecco come andrà la terza settimana di aprile

Alla fine di questa settimana si verificherà una congiunzione molto rara, quella di Giove con Urano in Toro: novità in arrivo.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dal 15 al 21 aprile 2024 vede principalmente due transiti. Il 19 avremo il Sole in Toro, per cui si aprirà una fase in cui entrare godersi i piccoli e grandi piaceri della vita.

Esattamente nell’ultimo giorno della settimana, cioè il 21 aprile, si verificherà una congiunzione molto rara: Giove si unirà ad Urano nel segno del Toro: in vista sviluppi tecnologici e novità.

Oroscopo della settimana 15 – 21 aprile 2024

Ariete

Mercurio retrogrado ti fa un baffo! Sei una persona nuova, pronta a perseguire i propri obiettivi. Avanti così!

Toro

La tua pigrizia questa settimana lascerà spazio ad un’azione continua, non avrai neanche il tempo di dire una cosa che l’avrai già portata a termine.

Gemelli

Hai mai sentito parlare della tranquillità, caro Gemelli? Probabilmente no, visto che il solo pensiero di concentrarti su un’unica cosa ti fa venire il mal di testa.

Cancro

Non è da te, Cancro, ma questa settimana sarai determinato come non mai, senza dare spazio a margini di confronto. Dobbiamo preoccuparci?

Leone

Come la settimana precedente, il tuo fascino sarà alle stelle: affascinante e irresistibile come pochi.

Vergine

Non ti importa proprio se le tue idee sono giuste o se hanno qualche “crepa”. La tua forza di volontà è tantissima: perseguirai il tuo obiettivo, in un modo o nell’altro.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Il mood della scorsa settimana non è migliorato per niente, anzi se possibile è peggiorato. Non ti importa se gli altri capiscono o no, né ti interessa essere diplomatica.

Scorpione

È possibile che per tutta la settimana ti sveglierai già arrabbiato, ma anche quest’aura tenebrosa ti renderà irresistibile.

Sagittario

Questa settimana, caro Sagittario, dovrai concentrarti su una sola cosa: la consapevolezza. Se ti impegnerai, entro il weekend ne acquisirai parecchia.

Capricorno

Improvvisazione è la tua parola della settimana: stai attento però, Capricorno, non vorrai spararla troppo grossa!

Acquario

Sembra proprio che nessuno possa scalfire il tuo ottimismo e il tuo buonumore: da ogni occasione, anche la più fastidiosa, saprai cogliere il lato positivo.

Pesci

La settimana scorsa abbiamo parlato di quanto fossi inquadrato, ma in questi giorni questo mood si concretizzerà sempre più: sei disposto a superare qualunque ostacolo pur di raggiungere il traguardo.

