Oroscopo dal 15 al 21 gennaio 2024, ecco come andrà la terza settimana dell’anno

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Questa settimana il pianeta Mercurio abbandonerà il segno del Sagittario per entrare in quello del Capricorno: buone notizie in arrivo per quasi tutti i segni di terra.

Insomma, dopo la Luna nuova in Capricorno di settimana scorsa e Marte che in Capricorno continua a starci, direi che non abbiamo scuse: tocca mettersi a lavoro sui progetti.

Oroscopo della settimana 15 – 21 gennaio 2024

Ariete

Questa settimana, mio caro Ariete, starai sulle tue: ti piace fare un po’ il prezioso. Inoltre, con Marte e Mercurio contro non sei per niente simpatico.

Toro

Caro Toro, tutto procede a gonfie vele, niente e nessuno può scalfire il tuo buonumore. Meriti di essere felice.

Gemelli

Anche questa settimana non sarà delle migliori, Gemelli. Soprattutto per gli incontri amorosi, che con Venere contro proprio non se ne parla.

Cancro

È il periodo dell’anno nel quale molti pianeti passano nel segno opposto del Capricorno, caro Cancro. Insomma, un dolore inevitabile, ma poi sarà bellissimo. Gli accidenti fioccano.

Leone

Anche se per colpa di Giove questi saldi ti hanno lasciato a bocca asciutta, non ti lasciare abbattere, perché hai tutto ciò che desideri: l’amore e la bellezza.

Vergine

Cara Vergine, le mezze misure non fanno per te, le lasci a chi si può rilassare. Tu, però, hai Saturno contro e sei carica di responsabilità: questa settimana vuoi risolvere più cose possibili.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Come settimana scorsa, preferiresti abbandonarti ai piaceri, spalmarti sul divano senza bisogno di guardare l’orologio: ma non possiamo vivere senza doveri, Bilancia!

Scorpione

Ti senti sul pezzo, anzi direi proprio carico a molla. Bando alle ciance, non hai voglia di perdere tempo.

Sagittario

L’amore prolifera nella tua vita, Sagittario! Il sorriso non ti manca e il buonumore neanche, solo vibes positive.

Capricorno

Questa settimana, caro Capricorno, niente potrà distrarti dai tuoi obiettivi. Vai dritto come un treno, solo complimenti per te.

Acquario

È tempo di dolcezza per il nostro Acquario: ti senti protettivo e rassicurante. Sicuro di star bene?

Pesci

Pesci, non pensare di poter consolare qualcuno, i risultati sarebbero disastrosi. Potresti, però, trovare qualcuno che consoli te, perché avvertirai un po’ di solitudine.

