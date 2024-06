Oroscopo dal 17 al 23 giugno 2024, ecco come andrà la terza settimana di giugno

Già dall'inizio della settimana vedremo il primo transito: Venere e Mercurio entreranno in Cancro, portando a ricercare un contatto più profondo con gli altri.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Il quadro astrale della terza settimana di giugno, che va dal 17 al 23, vede principalmente tre transiti. Il 17 giugno Venere e Mercurio entreranno in Cancro: essendo uno dei pianeti della sensibilità, con questo transito ognuno di noi potrebbe ricercare un contatto più profondo con gli altri. Si sentirà proprio la necessità di esprimere i propri sentimenti.

A metà settimana, precisamente dal 20 giugno, anche il Sole entrerà in Cancro, inaugurando un periodo in cui mettere il comfort al primo posto.

Infine, nel weekend, il 22 giugno ci sarà la Luna Piena in Capricorno: un momento in cui elaborare ed esprimere le emozioni che si erano a lungo nascoste. Sarà, dunque, possibile trovare un equilibrio tra emozione e necessità.

Oroscopo della settimana 17 – 23 giugno 2024

Ariete

Questa settimana, caro Ariete, potresti avvertire un po’ di insofferenza: non riesci a comunicare adeguatamente e questo ti mette in confusione. La Luna piena del 22 ti rende vulnerabile: non farti sopraffare.

Toro

Marte risente dell’influenza della Luna e crea qualche piccola scossa nella sfera emotiva. Meglio nel weekend.

Gemelli

Questa settimana sarete un po’ irritabili, colpa dell’influenza della luna che vi rende affaticati. Utilizzate la vostra versatilità per non soccombere.

Cancro

Finalmente passiamo dal segno dei Gemelli al tuo, caro Cancro! Forse è per questo che hai acquistato innumerevoli punti, con Marte a favore che ti rende super positivo. La Luna piena, seppur in opposizione, farà venir fuori il tuo lato più emotivo.

Leone

Ti senti stanco e anche un po’ nervoso, per cui questa settimana il consiglio è di rilassarti e riposarti: stacca la spina.

Vergine

L’energia della settimana scorsa si propaga anche in questa: questa ventata di leggerezza è quel che ci vuole, soprattutto per affrontare i giorni di metà settimana che saranno un po’ più intensi.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Pian piano stai tornando ad essere il capitano della tua nave, cara Bilancia. Anche se ancora molti aspetti sono confusi, la Luna piena del weekend ti aiuterà a mettere a fuoco i tuoi obiettivi.

Scorpione

Venere arriva nel segno del Cancro e mitiga gli effetti di Marte, che ti rende distaccato e a tratti apatico. Arriverà in tuo soccorso anche Mercurio, per cui la settimana sarà abbastanza tranquilla.

Sagittario

Venere e Mercurio non sono più in opposizione, e si vede! Hai ritrovato la vitalità che ti contraddistingue e la luna in tuo favore ti rende ottimista.

Capricorno

Parola d’ordine della settimana? Polemica. Sfrutta la Luna piena nel tuo segno, potrebbe aiutarti a chiarire alcune cose.

Acquario

Sei un po’ a corto di energie questa settimana, caro Acquario. Ma non temere, la Luna piena ti metterà di fronte a delle scelte: lascia andare ciò che non ti serve.

Pesci

Questa settimana siete irresistibili, cari Pesci! Circondatevi di persone a cui tenete: il vostro fascino è al top.

