Oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto 2024, ecco come andrà la prima settimana di agosto

Domenica 4 agosto ci sarà la Luna Nuova in Leone: sarà possibile impostare nuovi obiettivi e intenzioni ed esprimere la propria individualità.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Clicca qui e leggi le previsioni di Paolo Fox per l’anno 2024

Quadro astrale

Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2024 vedremo Mercurio aiutare i segni di terra: fornirà, infatti, chiarezza mentale e capacità organizzative.

Il Sole in Leone è sostenuto da Marte in Gemelli: creatività alle stelle. Domenica, invece, ci sarà la Luna Nuova in Leone: sarà possibile impostare nuovi obiettivi e intenzioni ed esprimere la propria individualità.

Oroscopo della settimana 29 luglio – 4 agosto 2024

Ariete

Marte e il Sole ti rendono brillante e vivace, insieme a Venere in Leone che ti rende irresistibile. Il weekend, con la Luna Nuova in Leone, sarà un momento perfetto per dare vita e nuovi progetti.

Toro

Come abbiamo accennato, questa settimana i segni di terra saranno guidati da Mercurio: riuscirai a capire per cosa lottare e per cosa no.

Gemelli

Nonostante il bilancio abbastanza positivo, giovedì la quadratura di Urano e Marte potrebbe portare un briciolo di imprevedibilità. Attenzione.

Cancro

Mercurio ti dona precisione, mentre Saturno ti sostiene: rivedi alcune decisioni e, se necessario, cambia rotta.

Leone

Sei il protagonista assoluto, questa settimana, caro Leone. Hai energia e vitalità da vendere, ma qualcuno potrebbe non apprezzare. Nel caso, prova a gestire il tutto senza impazzire.

Vergine

Prima parte della settimana leggermente turbolento, cara Vergine. Nella seconda metà tutto torna al suo posto. Ottime capacità analitiche grazie a Mercurio: valuta le situazioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Settimana quasi al top per te, cara Bilancia. Gli unici due momenti incerti saranno martedì e venerdì: possibili imprevisti all’orizzonte.

Scorpione

Neanche questa settimana sei troppo fortunato, caro Scorpione. Ti troverai a interfacciarti con diverse situazioni, anche sentimentali: fortunatamente Mercurio ti aiuterà a fare chiarezza.

Sagittario

Vai incontro a una settimana un po’ pesante, Sagittario, tra la ricerca di nuove esperienze e Marte in opposizione che ti renderà pesante. La Luna Nuova del weekend ti solleverà.

Capricorno

La tua capacità organizzativa e comunicativa sarà enfatizzata da Mercurio in Vergine. Da giovedì potrebbero venire fuori piccoli contrasti.

Acquario

Settimana fortemente altalenante per te, caro Acquario. Il tuo umore farà up and down continuamente: utilizza il fine settimana per riprenderti.

Pesci

Mercurio in opposizione ti metterà continuamente alla prova e la quadratura di Marte in Gemelli ti renderà nervoso. Prova a mantenere la calma.

Immagine di repertorio da Pixabay