Oroscopo dall’8 al 14 aprile 2024, ecco come andrà la seconda settimana di aprile

La settimana si apre con la Luna Nuova in Ariete: impulsività e voglia di vincere faranno da padrone.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 aprile 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dall’8 al 14 aprile vede diversi transiti e spostamenti. Dopo il passaggio di Venere in Ariete alla fine della weekend, la settimana si apre giorno 8 con la Luna Nuova in Ariete, che è anche eclissi di Sole. Saremo spinti ad agire in modo veloce e quasi impulsivo, ma comunque con coraggio, tenacia e voglia di vincere.

Marte e Saturno giorno 10 si congiungeranno nel segno dei Pesci, sommando un’energia libera e fantasiosa a limiti flessibili: i risultati saranno curiosi.

Ultimo transito della settimana è quello di giorno 11 aprile. Il Sole si unisce a Mercurio provando a fare luce sui suoi limiti: si troverà un modo ed una strada per ricostruire, per ricominciare da capo.

Oroscopo della settimana 8 – 14 aprile 2024

Ariete

Hai energia da vendere, caro Ariete, è proprio il tuo momento! Fai vedere a tutti come riesci a conquistare quello che vuoi e che meriti, in tutti gli ambiti.

Toro

Venere in Ariete ti rende malinconico, ma questo non fermerà la tua voglia di divertimento: via i ripensamenti e i rimpianti, scatenati.

Gemelli

Anche se sembri essere super oberato da pensieri e progetti rigorosi, i transiti di questa settimana ti faranno un attimo allentare la tensione: goditela.

Cancro

Ci siamo, Cancro, è arrivata quella settimana in cui non sopporti proprio niente e nessuno. Sai qual è il bello? Che non vedi l’ora di manifestarlo.

Leone

Venere e Mercurio a favore ampliano tutte le tue qualità: lo charme, il fascino e la tua mente brillante. Giove ti frena un po’, ma che te ne importa?

Vergine

Hai respirato un po’ nello scorso weekend con il transito di Venere in Ariete, ma lo spostamento di Marte nel segno dei Pesci ti butterà ancora una volta giù.

Bilancia

Venere e Mercurio in opposizione ti rendono piuttosto nervosa, non sarà affatto piacere discutere con te: possibile che la diplomazia non ti accompagni, potresti anche esplodere.

Scorpione

Venere a sfavore non ti preoccupa, Scorpione. Negli ultimi tempi hai acquisito così tanta sicurezza in te stesso che nulla può scalfirti.

Sagittario

Caro Sagittario, questa settimana ti sentirai come tra l’incudine e il martello: Marte e Saturno ti rendono incerta e dubbiosa, ma Venere ti fa crogiolare.

Capricorno

Mercurio e Venere in opposizione ti rendono nervoso e irascibile: non sarà difficile farti dire la tua opinione (soprattutto se “cattiva”).

Acquario

Anche questa settimana, caro Acquario, sembra che tu ti diverta a prendere in giro gli altri segni. Le preoccupazioni e i dubbi che li assalgono non ti riguardano proprio: si vede che sei il segno della leggerezza.

Pesci

Marte e Saturno nel tuo segno ti rendono deciso e inquadrato: non dimenticare la tua parte sensibile.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay