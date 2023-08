Orrore in un’abitazione: anziano ucciso a picconate nel giardino

Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione: fermati due cittadini stranieri

Una vicenda terribile quella consumatasi in un’abitazione in via dei Laghi, a Nettuno, in provincia di Roma.

Un uomo di 77 anni, Enzo Vetrano, è stato ucciso con una picconata alla testa nel proprio giardino di casa questa mattina, venendo ritrovato disteso in una pozza di sangue.

La vittima era un ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia: a dare l’allarme al 112 sono stati alcuni vicini che hanno sentito gridare l’anziano poco prima del tragico epilogo

Fermati due uomini dell’est

I carabinieri hanno fermato due uomini dell’est: i due sono fortemente sospettati di essere gli autori del delitto. Stando ad alcune testimonianze, i due avrebbero perseguitato e taglieggiato da tempo la vittima, con continue richieste di denaro costringendo Vetrano a denunciarli già in passato. La Procura di Velletri, che coordina le indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, sta seguendo varie ipotesi sul movente, tra cui quella della rapina e dell’estorsione.

La vittima conosceva gli assassini

Dai primi accertamenti è emerso infatti che la vittima conosceva i due uomini e avrebbe aperto loro la porta di casa. Non risultano infatti, segni di effrazione all’ingresso dell’abitazione. Alcuni testimoni infatti hanno raccontato di aver sentito l’uomo discutere animatamente con alcune persone, prima del delitto. Vetrano non aveva precedenti penali ed in passato aveva gestito una stazione di servizio ad Aprilia. Sono al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la fuga degli assassini.