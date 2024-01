Orrore in viale della Regione a Palermo, cavallo morto abbandonato: indignazione sui social

Si teme che dietro lo sconvolgente ritrovamento del cavallo possa esserci l'ombra delle corse clandestine.

Orrore in viale della Regione Siciliana a Palermo, dove nelle scorse ore è stato trovato un cavallo morto e abbandonato in strada.

La vicenda potrebbe essere connessa a un giro di corse clandestine, uno dei tanti fenomeni che interessano la criminalità organizzata e la microcriminalità a Palermo (e non solo), e nel giro di poche ore ha scatenato l’indignazione degli abitanti del capoluogo regionale.

Shock in viale della Regione, cavallo morto a Palermo

Si teme che dietro il ritrovamento della carcassa dell’animale ci sia l’ombra delle corse clandestina dei cavalli con calesse e l’ennesimo caso di maltrattamenti di animali. Un orrore senza fine. Il cavallo giaceva senza vita in viale Regione Siciliana tra Bonagia e la rotonda di via Oreto a Palermo. Solo, abbandonato al suo tragico destino, forse giunto al culmine di atroci maltrattamenti. Si pensa che il cuore del povero cavallo non abbia retto al doping spesso utilizzato prima di sottoporre gli animali agli allenamenti per le corse clandestine.

Indignazione sui social

Sui social sono tanti i messaggi degli animalisti che commentano il caso del cavallo morto trovato in viale della Regione Siciliana. L’ennesima vittima, probabilmente, della crudeltà umana.

L’associazione Horse-Angels ODV, su Facebook, commenta: “Intanto trovata un’altra vittima cavallo delle corse su strada a Palermo. Speriamo non abbiamo tagliato la testa per non consentire l’identificazione, e che attraverso chip si vada a indagare anche i subumani che hanno ceduto il cavallo per corse clandestine su strada”.

Al loro commento si aggiunge quello dell’animalista Enrico Rizzi, che chiede l’intervento delle autorità per porre fine al massacro dei cavalli a Palermo: “Auspico che Sindaco, Prefetto e Questore di Palermo vogliano immediatamente dare una risposta a questa gentaglia, convinta di farla sempre franca, schierando decine di poliziotti e carabinieri nei quartieri popolari dove sicuramente, all’interno di garage e stalle abusive, si trovano le prossime vittime. Stanate questi miserabili e salvate i prossimi cavalli, altrimenti le passeggiate per Falcone e Borsellino per tenere alta la parola legalità rimarranno orrende sfilate”.

